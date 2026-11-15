Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, δείτε φωτογραφίες
Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, δείτε φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων και δημοσίευσε φωτογραφίες με την ίδια μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα ξεκίνησε η Ελένη Μενεγάκη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι της.
Η παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και φωτογραφήθηκε μπροστά του, φορώντας έναν χριστουγεννιάτικο σκούφο. Όπως κάθε χρονιά, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης «Santa Baby».
Δείτε φωτογραφίες
Η παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και φωτογραφήθηκε μπροστά του, φορώντας έναν χριστουγεννιάτικο σκούφο. Όπως κάθε χρονιά, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης «Santa Baby».
Δείτε φωτογραφίες
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