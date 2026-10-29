Η Ελένη Μενεγάκη έκλεισε τα 57: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχή του γιου της, Άγγελου Λάτσιου
Η Ελένη Μενεγάκη έκλεισε τα 57: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχή του γιου της, Άγγελου Λάτσιου
Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι, η οικογένειά μου, έγραψε η παρουσιάστρια
Με αφορμή τα 57α γενέθλιά της, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε οικογενειακές φωτογραφίες στα social media, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που της ευχήθηκαν δημόσια ήταν και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος.
Η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την παρουσιάστρια, η οποία μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα στα οποία πόζαρε η ίδια σε διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συμπεριέλαβε μία εικόνα με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της, τον γιο της και τον Μάκη Παντζόπουλο. Σε άλλη λήψη που κοινοποίησε, δείχνει τη μικρότερη κόρη της, Μαρίνα μαζί με τον σύζυγό της να κάνουν ποδήλατο στη φύση.
«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, εκφράζοντας έτσι την αξία της οικογένειάς της στη ζωή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Νωρίτερα, ο Άγγελος Λάτσιος ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του, κάνοντας ένα Instagram story με μία κοινή φωτογραφία τους, η οποία τραβήχτηκε το 2005. «Χρόνια πολλά μητέρα 29.10» έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο, στο οποίο ο γιος της Ελένης Μενεγάκη εμφανίζεται σε μικρή ηλικία, να τη φιλάει.
Η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την παρουσιάστρια, η οποία μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα στα οποία πόζαρε η ίδια σε διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συμπεριέλαβε μία εικόνα με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της, τον γιο της και τον Μάκη Παντζόπουλο. Σε άλλη λήψη που κοινοποίησε, δείχνει τη μικρότερη κόρη της, Μαρίνα μαζί με τον σύζυγό της να κάνουν ποδήλατο στη φύση.
«Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζομαι. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, εκφράζοντας έτσι την αξία της οικογένειάς της στη ζωή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Νωρίτερα, ο Άγγελος Λάτσιος ευχήθηκε δημόσια στη μητέρα του, κάνοντας ένα Instagram story με μία κοινή φωτογραφία τους, η οποία τραβήχτηκε το 2005. «Χρόνια πολλά μητέρα 29.10» έγραψε πάνω στο στιγμιότυπο, στο οποίο ο γιος της Ελένης Μενεγάκη εμφανίζεται σε μικρή ηλικία, να τη φιλάει.
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