Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Hunger Games: Sunrise On The Reaping»
Το φιλμ ακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς Αμπερνάθι που κληρώνεται για να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας
Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Games: Sunrise On The Reaping», σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς και σενάριο του Μπίλι Ρέι. Το φιλμ αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε το 2025.
Η ταινία μεταφέρει τους θεατές στον κόσμο της Panem, είκοσι τέσσερα χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας του κινηματογραφικού franchise, και ακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς Αμπερνάθι (Τζόζεφ Ζάντα) που κληρώνεται για να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας.
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό του Τζόζεφ Ζάντα εμφανίζονται επίσης οι η Ελ Φάνινγκ ως νεότερη εκδοχή της Εφι Τρινκέτ, την οποία αρχικά υποδύθηκε η Ελίσαμπεθ Μπανκς, ο Ρέιφ Φάινς ως πρόεδρος Κοριολάνο Σνόου, τον οποίο ενσάρκωσε αρχικά ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο Κίραν Κάλκιν ως Κέιζαρ Φλίκερμαν, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή των Αγώνων Πείνας, τον οποίο στην αρχική είχε παίξει ο Στάνλεϊ Τουτσι. Επίσης, συμμετέχει ο Τζέσι Πλέμονς στον ρόλο του Πλούταρχου Χέβενσμπι, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.
Στον ρόλο των παραγωγών επιστρέφουν οι Μπραντ Σίμπσον και Νίνα Τζέικομπσον.
Η ταινία «Games: Sunrise On The Reaping» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2026.
