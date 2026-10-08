Ελισάβετ Μουτάφη για τον υιοθετημένο γιο της: Μεγαλώνοντας θα κάνει ερωτήσεις, έχω αποφασίσει να ακολουθήσω το ένστικτό μου





Η ηθοποιός επισήμανε πως έχει μιλήσει με ειδικούς, τους οποίους σκοπεύει να συμβουλεύεται μέσα στα χρόνια, όμως εμπιστεύεται και τον εαυτό της: «Έχω μιλήσει με ψυχολόγο, αλλά το έχω αφήσει πιο πολύ στο ένστικτό μου. Υπάρχει συμβουλευτική, έχουμε ένα εξαιρετικό σχολείο που πάει, που είναι πολύ ανοιχτό και έχω αποφασίσει - με βοήθεια φυσικά - να το αφήσω στον εαυτό μου και στο ένστικτό μου, γιατί μου αρέσει αυτό και θέλω να το ακολουθήσω σε αυτή την ηλικία που είμαι και που έχω τον μικρό. Με βοήθεια και συμβουλευτική, αλλά τόσο όσο. Δεν θέλω να είναι πάνω από το παιδί 40 ειδικοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν υπήρχε λόγος, ναι. Αλλά επειδή το παιδί είναι μια χαρά, είναι τέλειος, πανέξυπνος και έχουμε εξαιρετική σχέση όλοι...», τόνισε.

Το ένστικτό της έχει αποφασίσει να ακολουθήσει η Ελισάβετ Μουτάφη όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου της, ο οποίος μπήκε στη ζωή της τον Απρίλιο του 2024, μέσω υιοθεσίας.Η ηθοποιός εξήγησε πως ο γιος της, ο οποίος είναι σήμερα 5,5 ετών, δεν έχει πολλές μνήμες από το παρελθόν του, ωστόσο γνωρίζει και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Η ίδια θεωρεί πως μεγαλώνοντας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες απορίες από την πλευρά του, γεγονός που θεωρεί φυσιολογικό και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει, ακολουθώντας τις συμβουλές ειδικών και ψυχολόγων.Η Ελισάβετ Μουτάφη ρωτήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αν θα προτιμούσε να μην έχει εικόνα του παρελθόντος του ο γιος της και απάντησε αρχικά: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει "θέλω" και "δεν θέλω". Ξέρει τα πάντα και ό,τι μπορεί να καταλάβει προς το παρόν, γιατί μετά θα έρθουν κι άλλες ερωτήσεις. Τις περιμένουμε. Θα έρθουν κι άλλες ερωτήσεις και είναι φυσιολογικό. Είναι πολύ έξυπνος και τα καταλαβαίνει όλα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Θυμάται κάποιες εικόνες από το παρελθόν του. Αλλά τα αφήνω λίγο στη ζωή αυτά...».