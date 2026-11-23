Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ βοήθησε τη Μάιλι Σάιρους να συμφιλιωθεί με τον πατέρα της πριν από τον γάμο της: Έπαιξε σημαντικό ρόλο, λέει πηγή