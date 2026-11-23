Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ βοήθησε τη Μάιλι Σάιρους να συμφιλιωθεί με τον πατέρα της πριν από τον γάμο της: Έπαιξε σημαντικό ρόλο, λέει πηγή
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ βοήθησε τη Μάιλι Σάιρους να συμφιλιωθεί με τον πατέρα της πριν από τον γάμο της: Έπαιξε σημαντικό ρόλο, λέει πηγή
Η ηθοποιός και σύντροφος του Μπίλι Ρέι Σάιρους ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στον γάμο της διάσημης τραγουδίστριας
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ήταν το πρόσωπο που συνέβαλε ουσιαστικά στην επανασύνδεση της Μάιλι Σάιρους με τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι, εξασφαλίζοντας ότι εκείνος θα βρισκόταν στο πλευρό της κόρης του την ημέρα του γάμου της.
Η 33χρονη τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον μουσικό Μαξ Μοράντο το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων προσώπων. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πατέρας της και η σύντροφός του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, καθώς και ο γιος της ηθοποιού, Ντέμιαν Χάρλεϊ. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η μητέρα της Μάιλι, Τις Σάιρους, και η αδελφή της, Νόα Σάιρους.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, η 61χρονη ηθοποιός και μοντέλο «έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να έρθουν ξανά κοντά η Μάιλι και ο Μπίλι Ρέι», έπειτα από αρκετά χρόνια οικογενειακών εντάσεων και διακυμάνσεων στις σχέσεις τους.
«Η οικογένεια είναι το παν για τη Λιζ», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, προσθέτοντας ότι η Χάρλεϊ ενθάρρυνε τον 65χρονο τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2025, να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κόρη του. «Ήταν πραγματικά ξεχωριστό και για τους δύο που μπόρεσαν να είναι μέρος της ημέρας του γάμου της», συμπλήρωσε.
Εκτός από τη Μάιλι και τη Νόα, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους και η Τις Σάιρους έχουν άλλα τέσσερα παιδιά: τον Μπρέισον, την Μπράντι, τον Τρέις και τον Κρίστοφερ Σάιρους. Ο Μπίλι Ρέι είχε υιοθετήσει την Μπράντι και τον Τρέις, παιδιά της Τις από προηγούμενη σχέση, ενώ απέκτησε τον Κρίστοφερ με την πρώην σύντροφό του Κρίστιν Λάκι.
Η παρουσία της οικογένειας στον γάμο της Μάιλι είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, δεδομένων των δυσκολιών που είχαν προηγηθεί. «Γνωρίζοντας πόσα χρειάστηκαν για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ήταν πραγματικά συγκινητικό να τους βλέπεις όλους μαζί», δήλωσε η πηγή στο PEOPLE.
«Το πιο ξεχωριστό ήταν να βλέπεις την οικογένεια της Μάιλι να ενώνεται για να γιορτάσει μαζί της. Ήθελαν να αισθανθεί ότι την αγαπούν και να ζήσει μια μαγική ημέρα γάμου», πρόσθεσε.
Η 33χρονη τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον μουσικό Μαξ Μοράντο το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, παρουσία στενών συγγενών και αγαπημένων προσώπων. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πατέρας της και η σύντροφός του, Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, καθώς και ο γιος της ηθοποιού, Ντέμιαν Χάρλεϊ. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η μητέρα της Μάιλι, Τις Σάιρους, και η αδελφή της, Νόα Σάιρους.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, η 61χρονη ηθοποιός και μοντέλο «έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να έρθουν ξανά κοντά η Μάιλι και ο Μπίλι Ρέι», έπειτα από αρκετά χρόνια οικογενειακών εντάσεων και διακυμάνσεων στις σχέσεις τους.
«Η οικογένεια είναι το παν για τη Λιζ», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, προσθέτοντας ότι η Χάρλεϊ ενθάρρυνε τον 65χρονο τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2025, να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κόρη του. «Ήταν πραγματικά ξεχωριστό και για τους δύο που μπόρεσαν να είναι μέρος της ημέρας του γάμου της», συμπλήρωσε.
Elizabeth Hurley ‘Played a Big Part’ in Reconnecting Miley Cyrus with Dad Billy Ray Before Singer’s Wedding: Source (Exclusive) https://t.co/LJzt90ZUXY— People (@people) November 22, 2026
Οι οικογενειακές εντάσεις και η συγκινητική επανένωσηΗ οικογένεια Σάιρους έχει περάσει αρκετές δύσκολες περιόδους τα τελευταία χρόνια, με τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
Εκτός από τη Μάιλι και τη Νόα, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους και η Τις Σάιρους έχουν άλλα τέσσερα παιδιά: τον Μπρέισον, την Μπράντι, τον Τρέις και τον Κρίστοφερ Σάιρους. Ο Μπίλι Ρέι είχε υιοθετήσει την Μπράντι και τον Τρέις, παιδιά της Τις από προηγούμενη σχέση, ενώ απέκτησε τον Κρίστοφερ με την πρώην σύντροφό του Κρίστιν Λάκι.
Η παρουσία της οικογένειας στον γάμο της Μάιλι είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, δεδομένων των δυσκολιών που είχαν προηγηθεί. «Γνωρίζοντας πόσα χρειάστηκαν για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ήταν πραγματικά συγκινητικό να τους βλέπεις όλους μαζί», δήλωσε η πηγή στο PEOPLE.
«Το πιο ξεχωριστό ήταν να βλέπεις την οικογένεια της Μάιλι να ενώνεται για να γιορτάσει μαζί της. Ήθελαν να αισθανθεί ότι την αγαπούν και να ζήσει μια μαγική ημέρα γάμου», πρόσθεσε.
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