Παράταση στις αιτήσεις για αποζημιώσεις 25 εκατ. ευρώ στους παράκτιους αλιείς
Παράταση στις αιτήσεις για αποζημιώσεις 25 εκατ. ευρώ στους παράκτιους αλιείς
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
Έως αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι παράκτιοι αλιείς για αποζημιώσεις από ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και απώλειες παραγωγής που προκαλούνται από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, μετά από παράταση 36 ωρών που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν κατατεθεί συνολικά 9.177 αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, εδώ.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορά ζημιές της διετίας 2025-2026 και εντάσσεται στη Δράση 1.6.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, από 15 σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος αποζημίωσης επεκτάθηκε από ένα σε δύο έτη.
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν άδεια αλιείας σε ισχύ και χρησιμοποιούν δίχτυα ή αγκιστρωτά εργαλεία με τη δράση να εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουν κατατεθεί συνολικά 9.177 αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, εδώ.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αφορά ζημιές της διετίας 2025-2026 και εντάσσεται στη Δράση 1.6.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» 2021-2027. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, από 15 σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος αποζημίωσης επεκτάθηκε από ένα σε δύο έτη.
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν άδεια αλιείας σε ισχύ και χρησιμοποιούν δίχτυα ή αγκιστρωτά εργαλεία με τη δράση να εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.
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