Έλντα Πανοπούλου: Στη Β’ Γυμνασίου είχα φτάσει στα 84 κιλά, ήταν σοκαριστικό, οι συμμαθητές μου δεν με πλησίαζαν πολύ
Έλντα Πανοπούλου: Στη Β’ Γυμνασίου είχα φτάσει στα 84 κιλά, ήταν σοκαριστικό, οι συμμαθητές μου δεν με πλησίαζαν πολύ
Έκανα ενέσεις πενικιλίνης και με είχαν παχύνει, εξήγησε η ηθοποιός
Στα παιδικά της χρόνια ανέτρεξε η Έλντα Πανοπούλου, θυμούμενη της αντιμετώπισης που είχε τύχει από συμμαθητές της λόγω του βάρους της. Η ηθοποιός εξήγησε πως στο Γυμνάσιο ζύγιζε πάνω από 80 κιλά, με τα άλλα παιδιά να αποφεύγουν να την πλησιάζουν. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, ήταν να απομονωθεί.
Η Έλντα Πανοπούλου μίλησε για την παιδική της ηλικία σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! και υπογράμμισε το ταλέντο της στη μουσική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν παιδί θαύμα. Άρχισα να παίζω μόνη μου ακορντεόν 3,5 ετών και πιάνο στα 4,5. Έπαιζα μελωδίες κανονικά, ό,τι μου τραγουδούσαν. Δεν παριστάνω την ταπεινή, αλλά έχω μουσικό αυτό όπως πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Η πρώτη μου εμφάνιση στον “Παρνασσό” ήταν 6 χρονών και τα πόδια μου δεν έφταναν στα πεντάλ του πιάνου».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη αλλαγή στο βάρος της, καθώς από τα 50 κιλά στην ΣΤ’ Δημοτικού έφτασε τα 84 στη Β’ Γυμνασίου «Στο γυμνάσιο έφυγα από τα χέρια των γονιών μου και πήγα σε ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο, στη Σχολή Αηδονοπούλου. Ξεκίνησα με υποτροφία τα δύο πρώτα χρόνια, υπήρξα άριστη μαθήτρια, το λεγόμενο σπασικλάκι. Όμως ήμουν ένα παιδάκι το οποίο στη ΣΤ’ Δημοτικού ζύγιζε 50 κιλά και ξαφνικά στη Β’ Γυμνασίου είχε φτάσει στα 84. Ήταν σοκαριστικό», περιέγραψε.
Συνεχίζοντας, αποκάλυψε ότι οι ενέσεις πενικιλίνης που έκανε λόγω στρεπτόκοκκου συνέβαλαν, όπως υποστηρίζει, στην αύξηση του βάρους της, με αποτέλεσμα να βιώσει την απομόνωση από τους συμμαθητές της. «Έκανα ενέσεις πενικιλίνης – είχα στρεπτόκοκκο στο αίμα από τις αμυγδαλές μου – και με είχαν παχύνει. Οι συμμαθητές μου δεν με πολυπλησίαζαν. Απομονώθηκα. Έπαθα την πρώτη νεύρωση στομάχου στη Γ΄ Γυμνασίου και μετά σε μια σχολική εκδρομή, που είχα πάρει μαζί μου το ακορντεόν, όταν παιδιά έγιναν φίλοι μου. Τότε τα παιδιά συγκινούνταν ακόμη με την τέχνη», πρόσθεσε.
Η Έλντα Πανοπούλου μίλησε για την παιδική της ηλικία σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! και υπογράμμισε το ταλέντο της στη μουσική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν παιδί θαύμα. Άρχισα να παίζω μόνη μου ακορντεόν 3,5 ετών και πιάνο στα 4,5. Έπαιζα μελωδίες κανονικά, ό,τι μου τραγουδούσαν. Δεν παριστάνω την ταπεινή, αλλά έχω μουσικό αυτό όπως πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Η πρώτη μου εμφάνιση στον “Παρνασσό” ήταν 6 χρονών και τα πόδια μου δεν έφταναν στα πεντάλ του πιάνου».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη αλλαγή στο βάρος της, καθώς από τα 50 κιλά στην ΣΤ’ Δημοτικού έφτασε τα 84 στη Β’ Γυμνασίου «Στο γυμνάσιο έφυγα από τα χέρια των γονιών μου και πήγα σε ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο, στη Σχολή Αηδονοπούλου. Ξεκίνησα με υποτροφία τα δύο πρώτα χρόνια, υπήρξα άριστη μαθήτρια, το λεγόμενο σπασικλάκι. Όμως ήμουν ένα παιδάκι το οποίο στη ΣΤ’ Δημοτικού ζύγιζε 50 κιλά και ξαφνικά στη Β’ Γυμνασίου είχε φτάσει στα 84. Ήταν σοκαριστικό», περιέγραψε.
Συνεχίζοντας, αποκάλυψε ότι οι ενέσεις πενικιλίνης που έκανε λόγω στρεπτόκοκκου συνέβαλαν, όπως υποστηρίζει, στην αύξηση του βάρους της, με αποτέλεσμα να βιώσει την απομόνωση από τους συμμαθητές της. «Έκανα ενέσεις πενικιλίνης – είχα στρεπτόκοκκο στο αίμα από τις αμυγδαλές μου – και με είχαν παχύνει. Οι συμμαθητές μου δεν με πολυπλησίαζαν. Απομονώθηκα. Έπαθα την πρώτη νεύρωση στομάχου στη Γ΄ Γυμνασίου και μετά σε μια σχολική εκδρομή, που είχα πάρει μαζί μου το ακορντεόν, όταν παιδιά έγιναν φίλοι μου. Τότε τα παιδιά συγκινούνταν ακόμη με την τέχνη», πρόσθεσε.
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