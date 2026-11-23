Γιώτα Νέγκα: Με τα χρόνια έχω αρχίσει να γίνομαι πιο γλυκιά με μένα, ήμουν λίγο τσιγκούνα με τον εαυτό μου
Γιώτα Νέγκα: Με τα χρόνια έχω αρχίσει να γίνομαι πιο γλυκιά με μένα, ήμουν λίγο τσιγκούνα με τον εαυτό μου
Σαν να αγαπάω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια
Μια διαφορετική στάση απένταντι στον ίδιο της τον εαυτό έχει υιοθετήσει η Γιώτα Νέγκα. Κάνοντας έναν απολογισμό, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως με το πέρασμα των χρόνων έχει γίνει πιο ψύχραιμη και επιεικής με τον εαυτό της. Πλέον, όπως είπε, έχει μάθει να τον αγαπά και να τον κατανοεί περισσότερο.
Η Γιώτα Νέγκα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση με τον εαυτό της και το πώς αυτή έχει αλλάξει με τα χρόνια, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες την έμαθαν να τον κατανοεί καλύτερα. «Νομίζω πως με τα χρόνια έχω αρχίσει να γίνομαι λίγο πιο ψύχραιμη και λίγο πιο γλυκιά με μένα. Σαν να αγαπάω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Σαν να προσπαθώ να συνδεθώ μαζί του περισσότερο, να τον καταλάβω», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθεί να είναι αυστηρή με τον εαυτό της, αν και προσπαθεί να γίνει πιο επιεικής. Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες την έκαναν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. «Εξακολουθώ να ‘μαι αυστηρή με μένα, αν και το λειαίνω. Τα περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου μου τα έμαθαν οι δυσκολίες. Αλλά τελευταία έχω σκεφτεί ότι ακόμα και στις χαρές, στα εύκολα, ήμουν λίγο τσιγκούνα. Είναι ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις, όταν τις καταλαβαίνεις. Ήμουν λίγο τσιγκούνα με τον εαυτό μου, απ’ όλα μαθαίνεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Λίγο ή πολύ, νομίζω ότι όλοι κάποιες στιγμές όλοι έχουμε βιώσει σεξισμό στην πορεία μας. Δεν έχω σταθεί όμως σ’ αυτό, όχι. Απομακρύνομαι», ανέφερε κλείνοντας.
Η Γιώτα Νέγκα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση με τον εαυτό της και το πώς αυτή έχει αλλάξει με τα χρόνια, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες την έμαθαν να τον κατανοεί καλύτερα. «Νομίζω πως με τα χρόνια έχω αρχίσει να γίνομαι λίγο πιο ψύχραιμη και λίγο πιο γλυκιά με μένα. Σαν να αγαπάω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Σαν να προσπαθώ να συνδεθώ μαζί του περισσότερο, να τον καταλάβω», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της
Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθεί να είναι αυστηρή με τον εαυτό της, αν και προσπαθεί να γίνει πιο επιεικής. Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες την έκαναν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. «Εξακολουθώ να ‘μαι αυστηρή με μένα, αν και το λειαίνω. Τα περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου μου τα έμαθαν οι δυσκολίες. Αλλά τελευταία έχω σκεφτεί ότι ακόμα και στις χαρές, στα εύκολα, ήμουν λίγο τσιγκούνα. Είναι ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις, όταν τις καταλαβαίνεις. Ήμουν λίγο τσιγκούνα με τον εαυτό μου, απ’ όλα μαθαίνεις», πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Λίγο ή πολύ, νομίζω ότι όλοι κάποιες στιγμές όλοι έχουμε βιώσει σεξισμό στην πορεία μας. Δεν έχω σταθεί όμως σ’ αυτό, όχι. Απομακρύνομαι», ανέφερε κλείνοντας.
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