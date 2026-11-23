Γιάννης Σαββιδάκης: Δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας, πολλοί κάνουν τους έξυπνους και λένε διάφορα
Γιάννης Σαββιδάκης: Δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας, πολλοί κάνουν τους έξυπνους και λένε διάφορα
Δεν έχω σπουδάσει το αντικείμενο, τόνισε ο τραγουδιστής
Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πατρότητα περιέγραψε ο Γιάννης Σαββιδάκης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν δηλώνει «επαγγελματίας». Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει δύο γιους, τόνισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του ειδικό. Παράλληλα, σχολίασε πως πολλοί, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, σπεύδουν να δώσουν συμβουλές, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές δυσκολίες της ανατροφής τους.
Σε συνέντευξή του στην Espresso, ο Γιάννης Σαββιδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας ούτε έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Πολλοί κάνουν του έξυπνους, λένε διάφορα, παριστάνουν τους δασκάλους, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά έρχονται και σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Έχει πολλή πλάκα αυτό. Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Το θέμα, όμως, είναι τι γίνεται στην πραγματική ζωή».
Ακολούθως, αναφέρθηκε στην ευθύνη που συνεπάγεται η πατρότητα, τονίζοντας ότι κανένα παιδί δεν ανήκει στους γονείς του. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν χρέος να το μεγαλώσουν σωστά και να το προετοιμάσουν ώστε να σταθεί αυτόνομα στην κοινωνία και να χαράξει τη δική του πορεία.
«Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε και σωστά πράγματα. Έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Η πατρότητα με δίδαξε ότι, αφού με αξίωσε ο Θεός να αποκτήσω έναν απόγονο, οφείλω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Κανένα παιδί δεν ανήκει σε κανέναν γονέα. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύουμε. Εμείς απλώς έχουμε αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής του, ώστε να το προετοιμάσουμε για την κοινωνία και να μπορεί να σταθεί σε αυτήν, κάνοντας τα δικά του βήματα», πρόσθεσε.
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν κοντά στους γονείς τους και όχι να αφήνονται αποκλειστικά στη φροντίδα τρίτων. «Επίσης, έχω μάθει ότι δεν μπορείς να “παρκάρεις” τα παιδιά σε νταντάδες, οικιακές βοηθούς και γκουβερνάντρες. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τους γονείς τους, με τη μητέρα και τον πατέρα τους. Γι’ αυτό κι εγώ με τη γυναίκα μου, τη Μαρία, παίρναμε πάντα τα παιδιά μαζί μας. Κάναμε ταξίδια, πηγαίναμε από εδώ κι από εκεί και πλέον, που ο ένας είναι 18 και άλλος 15,5 ετών, έχουν πολλές αναμνήσεις από τη ζωή μας. Τώρα, τι να σου πω… Από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο», συμπλήρωσε.
«Δεν ξέρεις ποτέ πως θα εξελιχθεί ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί. Πιστεύω, όμως, ότι όσο περισσότερα σωστά, ηθικά και τίμια εφόδια του έχεις δώσει τόσο περισσότερα σημεία αναφοράς θα έχει στη ζωή τους», κατέληξε.
Σε συνέντευξή του στην Espresso, ο Γιάννης Σαββιδάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας ούτε έχω σπουδάσει το αντικείμενο. Πολλοί κάνουν του έξυπνους, λένε διάφορα, παριστάνουν τους δασκάλους, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά έρχονται και σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Έχει πολλή πλάκα αυτό. Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Το θέμα, όμως, είναι τι γίνεται στην πραγματική ζωή».
Ακολούθως, αναφέρθηκε στην ευθύνη που συνεπάγεται η πατρότητα, τονίζοντας ότι κανένα παιδί δεν ανήκει στους γονείς του. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν χρέος να το μεγαλώσουν σωστά και να το προετοιμάσουν ώστε να σταθεί αυτόνομα στην κοινωνία και να χαράξει τη δική του πορεία.
«Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε και σωστά πράγματα. Έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Η πατρότητα με δίδαξε ότι, αφού με αξίωσε ο Θεός να αποκτήσω έναν απόγονο, οφείλω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Κανένα παιδί δεν ανήκει σε κανέναν γονέα. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύουμε. Εμείς απλώς έχουμε αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής του, ώστε να το προετοιμάσουμε για την κοινωνία και να μπορεί να σταθεί σε αυτήν, κάνοντας τα δικά του βήματα», πρόσθεσε.
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν κοντά στους γονείς τους και όχι να αφήνονται αποκλειστικά στη φροντίδα τρίτων. «Επίσης, έχω μάθει ότι δεν μπορείς να “παρκάρεις” τα παιδιά σε νταντάδες, οικιακές βοηθούς και γκουβερνάντρες. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τους γονείς τους, με τη μητέρα και τον πατέρα τους. Γι’ αυτό κι εγώ με τη γυναίκα μου, τη Μαρία, παίρναμε πάντα τα παιδιά μαζί μας. Κάναμε ταξίδια, πηγαίναμε από εδώ κι από εκεί και πλέον, που ο ένας είναι 18 και άλλος 15,5 ετών, έχουν πολλές αναμνήσεις από τη ζωή μας. Τώρα, τι να σου πω… Από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο», συμπλήρωσε.
«Δεν ξέρεις ποτέ πως θα εξελιχθεί ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί. Πιστεύω, όμως, ότι όσο περισσότερα σωστά, ηθικά και τίμια εφόδια του έχεις δώσει τόσο περισσότερα σημεία αναφοράς θα έχει στη ζωή τους», κατέληξε.
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