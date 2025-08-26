Χάρισον Φορντ για τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ: Το να παραμένεις ερωτευμένος είναι πραγματική πρόκληση
Χάρισον Φορντ για τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ: Το να παραμένεις ερωτευμένος είναι πραγματική πρόκληση
Το ζευγάρι έχει 23 χρόνια διαφορά ηλικίας
Τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ περιέγραψε ο Χάρισον Φορντ, τονίζοντας πως το να παραμένεις ερωτευμένος αποτελεί πραγματική πρόκληση, αλλά και μια από τις πιο όμορφες πτυχές της σχέσης τους.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο θρυλικός ηθοποιός στην εκπομπή του NPR «Wild Card» μοιράστηκε ένα από τα μυστικά που κρατά ζωντανό τον γάμο του. Ο 83χρονος σταρ αναφέρθηκε στην αγάπη και στις προκλήσεις της σε προχωρημένη ηλικία.
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν. Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να μην το χαλάσεις», συνέχισε. Όταν η δημοσιογράφος Ρέιτσελ Μάρτιν σχολίασε ότι αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια από τα ζευγάρια, ο Φορντ απάντησε με χιούμορ «με κάποιες ημέρες άδεια».
Στην ερώτηση πόσα χρόνια είναι παντρεμένος, ο θρυλικός πρωταγωνιστής απάντησε: «Αφού με ρωτάς θα σου πω ότι είμαι όλη μου τη ζωή. Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου, κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται από τον νόμο».
Ο σταρ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Μέρι Μάρκαρτ το 1964 και χώρισαν το 1979, ενώ ήταν επίσης παντρεμένος με τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον από το 1983 μέχρι το 2004, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους. Το 2010 παντρεύτηκε τη Φλόκχαρτ η οποία είναι 23 χρόνια νεότερή του και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική επιτυχία «Ally McBeal», με τον πρωταγωνιστικό ρόλο από το 1997 έως το 2002.
Το διάσημο ζευγάρι το οποίο γιόρτασε την 15η επέτειο του γάμου του τον Ιούνιο, γνωρίστηκε στην 59η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2002. Την επόμενη χρονιά, ο Χάρισον Φορντ δήλωσε στο περιοδικό «Hello!» ότι «είμαι ερωτευμένος. Ο ρομαντικός έρωτας είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ολοκληρωμένους τύπους αγάπης, και πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα για αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής σου. Δεν εξεπλάγην που μπόρεσα να ερωτευτώ, και δεν εξεπλάγην που το έκανα», παραδέχτηκε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Harrison Ford Reveals Surprising Secret to His Marriage with Calista Flockhart — and What Age Has Taught Him About Love https://t.co/JUNBWvffrq— People (@people) August 25, 2025
