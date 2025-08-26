Χάρισον Φορντ για τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ: Το να παραμένεις ερωτευμένος είναι πραγματική πρόκληση
GALA
Χάρισον Φορντ Καλίστα Φλόκχαρτ Γάμος

Χάρισον Φορντ για τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ: Το να παραμένεις ερωτευμένος είναι πραγματική πρόκληση

Το ζευγάρι έχει 23 χρόνια διαφορά ηλικίας

Χάρισον Φορντ για τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ: Το να παραμένεις ερωτευμένος είναι πραγματική πρόκληση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 15 χρόνια γάμου με την Καλίστα Φλόκχαρτ περιέγραψε ο Χάρισον Φορντ, τονίζοντας πως το να παραμένεις ερωτευμένος αποτελεί πραγματική πρόκληση, αλλά και μια από τις πιο όμορφες πτυχές της σχέσης τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο θρυλικός ηθοποιός στην εκπομπή του NPR «Wild Card» μοιράστηκε ένα από τα μυστικά που κρατά ζωντανό τον γάμο του. Ο 83χρονος σταρ αναφέρθηκε στην αγάπη και στις προκλήσεις της σε προχωρημένη ηλικία.

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν. Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να μην το χαλάσεις», συνέχισε. Όταν η δημοσιογράφος Ρέιτσελ Μάρτιν σχολίασε ότι αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια από τα ζευγάρια, ο Φορντ απάντησε με χιούμορ «με κάποιες ημέρες άδεια».

Στην ερώτηση πόσα χρόνια είναι παντρεμένος, ο θρυλικός πρωταγωνιστής απάντησε: «Αφού με ρωτάς θα σου πω ότι είμαι όλη μου τη ζωή. Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου, κάτι που θα έπρεπε να απαγορεύεται από τον νόμο».

Ο σταρ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Μέρι Μάρκαρτ το 1964 και χώρισαν το 1979, ενώ ήταν επίσης παντρεμένος με τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον από το 1983 μέχρι το 2004, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους. Το 2010 παντρεύτηκε τη Φλόκχαρτ η οποία είναι 23 χρόνια νεότερή του και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική επιτυχία «Ally McBeal», με τον πρωταγωνιστικό ρόλο από το 1997 έως το 2002.

Το διάσημο ζευγάρι το οποίο γιόρτασε την 15η επέτειο του γάμου του τον Ιούνιο, γνωρίστηκε στην 59η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών το 2002. Την επόμενη χρονιά, ο Χάρισον Φορντ δήλωσε στο περιοδικό «Hello!» ότι «είμαι ερωτευμένοςΟ ρομαντικός έρωτας είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ολοκληρωμένους τύπους αγάπης, και πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα για αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής σου. Δεν εξεπλάγην που μπόρεσα να ερωτευτώ, και δεν εξεπλάγην που το έκανα», παραδέχτηκε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα

Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία

Αναβρασμός στη Γαλλία: Τα 44 δισεκατομμύρια που βγάζουν τους πολίτες στους δρόμους και το κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης