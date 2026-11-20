Ο Άιζενκοτ θα επιχειρήσει σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ ακόμη και χωρίς πλειοψηφία, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποιεί
Ο Άιζενκοτ θα επιχειρήσει σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ ακόμη και χωρίς πλειοψηφία, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποιεί
Ο ηγέτης του Yashar δηλώνει αποφασισμένος να θέσει νέα κυβέρνηση σε ψηφοφορία στην Κνεσέτ, ακόμη κι αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπερορθόδοξους και το Λικούντ - Ο Νετανιάχου ζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας και καταγγέλλει το ενδεχόμενο στήριξης από αραβικά κόμματα
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, με τον επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, να δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει στην παρουσίαση κυβερνητικού σχήματος προς έγκριση από την Κνεσέτ, ακόμη και αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μια ιστορικά κρίσιμη συγκυρία.
«Σκοπεύω να συνεχίσω να προσπαθώ για μια σημαντική πρόοδο σε κάθε έναν από τους δρόμους που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να συγκροτήσουμε τον ευρύτερο δυνατό κυβερνητικό συνασπισμό», ανέφερε, προειδοποιώντας, παράλληλα, ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ' αόριστον.
«Όλα τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν σκοπεύω να χάσω χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι, την κατάλληλη στιγμή, θα φέρω μια νέα και καλή κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου στην Κνεσέτ για έγκριση», δήλωσε.
Ο επικεφαλής του Yashar ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του δεν αποτελεί διαπραγματευτικό ελιγμό ούτε προσπάθεια άσκησης πίεσης στους συνομιλητές του. «Δεν πρόκειται για απειλή για διαπραγματευτικούς σκοπούς. Είναι μια απόφαση που έλαβα έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης και του ρόλου που μου έχει ανατεθεί σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η στήριξη ή η ανοχή αραβικών κοινοβουλευτικών σχηματισμών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αραβικό κόμμα Ra'am θα μπορούσε να υποστηρίξει την κυβέρνηση από το κοινοβούλιο, χωρίς να συμμετάσχει επισήμως στον κυβερνητικό συνασπισμό και χωρίς να απαιτείται η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας. Παράλληλα, η Κοινή Λίστα (Joint List) έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να αντιταχθεί στην προσπάθεια αντικατάστασης της κυβέρνησης Νετανιάχου.
Ωστόσο, το σχέδιο συναντά αντιστάσεις και στο εσωτερικό του αντι-Νετανιάχου μετώπου. Ο επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει μια τέτοια επιλογή.
Στη συνέχεια, έδωσε ιδιαίτερα δραματικό τόνο στην τοποθέτησή του. «Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του Ισραήλ, το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η επιταγή να είμαστε άξιοι», δήλωσε.
Ο ηγέτης του Yashar υπογράμμισε ότι, εάν οι προσπάθειες για μια ευρεία κυβέρνηση δεν αποδώσουν, θα προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία θα επιχειρήσει να διευρύνει είτε πριν είτε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
Παράλληλα, έθεσε τους βουλευτές προ των ευθυνών τους. «Όλα τα μέλη της Κνεσέτ θα πρέπει να υπακούσουν στη συνείδησή τους και να αποφασίσουν εάν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ή εάν είναι διατεθειμένα να σύρουν το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του σε νέες εκλογές, με τον Νετανιάχου να παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός», ανέφερε.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, καθώς σημαντικό μέρος της υπερορθόδοξης κοινότητας διεκδικεί ειδικό καθεστώς για τους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών.
Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις, με στόχο την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ισραηλινού στρατού, χωρίς να καταργείται το ιδιαίτερο καθεστώς όσων αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη της Τορά. «Βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρός διάλογος με τα υπερορθόδοξα κόμματα, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και τύπων συμφωνίας που θα ενισχύσουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, θα ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφαλείας και θα διατηρήσουν το καθεστώς των μελετητών της Τορά, όπως υποσχεθήκαμε κατά την προεκλογική εκστρατεία», ανέφερε.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις του για δικαιότερη κατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων. «Δεν πρόκειται για προσπάθεια να τετραγωνίσουμε τον κύκλο ή να υποστείλουμε τη σημαία στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας», υποστήριξε.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα βασίζεται στις αρχές του σχεδίου του Yashar για «στρατιωτική θητεία για όλους».
Όπως υποστήριξε, η δική του πλευρά καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά οι δηλώσεις του Λικούντ δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη πρακτική διάθεση συνεργασίας. «Σε ό,τι αφορά τις επαφές με το Λικούντ, από την πλευρά μας καταβάλλονται ειλικρινείς και πραγματικές προσπάθειες. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και στις πράξεις, καθώς και στην πραγματική προθυμία του Λικούντ», δήλωσε.
Ο Άιζενκοτ υπογράμμισε ότι η εθνική ενότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια απλή συμφωνία κατανομής υπουργικών θέσεων. «Όπως έχω πει πολλές φορές, η ενότητα δεν είναι μια πολιτική διευθέτηση, αλλά έκφραση συνεργασίας και κοινών αξιών», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όποιος το αγνοεί αυτό, διαστρεβλώνει την αλήθεια και παραπλανά ένα κοινό που πραγματικά, με όλη του την καρδιά, θα ήθελε να δει ενότητα».
Παρ' όλα αυτά, ο Άιζενκοτ εμφανίστηκε διατεθειμένος να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στις συνομιλίες. «Σκοπεύω να δώσω σε αυτή την κατεύθυνση άλλη μία ευκαιρία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα μέλη του Λικούντ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε.
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι τις προηγούμενες ημέρες ενημέρωσε τους πολιτικούς ηγέτες Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν για την κατάσταση ασφαλείας.
«Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησα ενημερώσεις με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε καθοριστικές αποφάσεις.
«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε για υπερβολή. Τους έχουν παρουσιαστεί όλες οι σχετικές πληροφορίες και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα», δήλωσε.
Ο Νετανιάχου επιχείρησε να παρουσιάσει τη συγκρότηση μιας ευρείας κυβέρνησης ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας.
Παράλληλα, εξαπέλυσε ιδιαίτερα σκληρή επίθεση εναντίον του σχεδίου για σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.
«Είναι πραγματικά εκπληκτικό να εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας στενής κυβέρνησης που θα βασίζεται στις ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας, οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή του εβραϊκού κράτους», υποστήριξε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ακατανόητο. Το λέω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: πρέπει να σταματήσει αμέσως».
«Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα και κάθε ώρα που περιμένουμε είναι μία ώρα χαμένη», δήλωσε και κατέληξε: «Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται».
Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε μια ιστορικά κρίσιμη συγκυρία.
Άιζενκοτ: «Δεν σοπεύω να χάσω χρόνο – Θα φέρω νέα κυβέρνηση στην Κνεσέτ»Με ανάρτησή του την Παρασκευή, ο Γκάντι Άιζενκοτ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ισραηλινών μέσων, σύμφωνα με τις οποίες σκοπεύει να θέσει προς ψήφιση ένα νέο κυβερνητικό σχήμα, ακόμη και εάν οι συνομιλίες για τη συγκρότηση ευρείας συμμαχίας αποτύχουν.
«Σκοπεύω να συνεχίσω να προσπαθώ για μια σημαντική πρόοδο σε κάθε έναν από τους δρόμους που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να συγκροτήσουμε τον ευρύτερο δυνατό κυβερνητικό συνασπισμό», ανέφερε, προειδοποιώντας, παράλληλα, ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνεχίζονται επ' αόριστον.
«Όλα τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν σκοπεύω να χάσω χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι, την κατάλληλη στιγμή, θα φέρω μια νέα και καλή κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου στην Κνεσέτ για έγκριση», δήλωσε.
Ο επικεφαλής του Yashar ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του δεν αποτελεί διαπραγματευτικό ελιγμό ούτε προσπάθεια άσκησης πίεσης στους συνομιλητές του. «Δεν πρόκειται για απειλή για διαπραγματευτικούς σκοπούς. Είναι μια απόφαση που έλαβα έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης και του ρόλου που μου έχει ανατεθεί σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε.
לקראת ההחלטות שלפנינו.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 20, 2026
לפני שבת, מספר עדכונים ממני אליכם, אחיי ואחיותיי הישראלים:
הבוקר היינו באזכרה של אחייני, סרן יוגב פזי ז"ל, שנפל לפני שנתיים בקרב בג'אבליה, 700 מטרים מהמקום שבו נפל בני גל ז"ל, לפני כמעט 3 שנים.
דווקא שם, מתוך המקום הכואב והשקט של זכרו, נזכרתי בהודעות… pic.twitter.com/iAMyaLdefy
Το σχέδιο για κυβέρνηση μειοψηφίας με ανοχή των αραβικών κομμάτωνΤο σχέδιο του Άιζενκοτ προβλέπει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία θα βασίζεται στον συνασπισμό των κομμάτων που επιδιώκουν πολιτική αλλαγή στο Ισραήλ.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η στήριξη ή η ανοχή αραβικών κοινοβουλευτικών σχηματισμών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αραβικό κόμμα Ra'am θα μπορούσε να υποστηρίξει την κυβέρνηση από το κοινοβούλιο, χωρίς να συμμετάσχει επισήμως στον κυβερνητικό συνασπισμό και χωρίς να απαιτείται η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας. Παράλληλα, η Κοινή Λίστα (Joint List) έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να αντιταχθεί στην προσπάθεια αντικατάστασης της κυβέρνησης Νετανιάχου.
Ωστόσο, το σχέδιο συναντά αντιστάσεις και στο εσωτερικό του αντι-Νετανιάχου μετώπου. Ο επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει μια τέτοια επιλογή.
«Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία»Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι το πολιτικό αδιέξοδο πρέπει να λυθεί άμεσα, καθώς η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ευκαιρία που ενδέχεται να μην παρουσιαστεί ξανά. «Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερούμε και να χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργήθηκε, ένα παράθυρο που δύσκολα θα ανοίξει ξανά», ανέφερε.
Στη συνέχεια, έδωσε ιδιαίτερα δραματικό τόνο στην τοποθέτησή του. «Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του Ισραήλ, το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η επιταγή να είμαστε άξιοι», δήλωσε.
Ο ηγέτης του Yashar υπογράμμισε ότι, εάν οι προσπάθειες για μια ευρεία κυβέρνηση δεν αποδώσουν, θα προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία θα επιχειρήσει να διευρύνει είτε πριν είτε μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.
Παράλληλα, έθεσε τους βουλευτές προ των ευθυνών τους. «Όλα τα μέλη της Κνεσέτ θα πρέπει να υπακούσουν στη συνείδησή τους και να αποφασίσουν εάν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ή εάν είναι διατεθειμένα να σύρουν το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του σε νέες εκλογές, με τον Νετανιάχου να παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός», ανέφερε.
Οι διαπραγματεύσεις με τους υπερορθόδοξους και το ζήτημα της στρατιωτικής θητείαςΈνα από τα σημαντικότερα εμπόδια στον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένει η στάση των υπερορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, καθώς σημαντικό μέρος της υπερορθόδοξης κοινότητας διεκδικεί ειδικό καθεστώς για τους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών.
Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις, με στόχο την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ισραηλινού στρατού, χωρίς να καταργείται το ιδιαίτερο καθεστώς όσων αφιερώνουν τη ζωή τους στη μελέτη της Τορά. «Βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρός διάλογος με τα υπερορθόδοξα κόμματα, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και τύπων συμφωνίας που θα ενισχύσουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, θα ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφαλείας και θα διατηρήσουν το καθεστώς των μελετητών της Τορά, όπως υποσχεθήκαμε κατά την προεκλογική εκστρατεία», ανέφερε.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις του για δικαιότερη κατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων. «Δεν πρόκειται για προσπάθεια να τετραγωνίσουμε τον κύκλο ή να υποστείλουμε τη σημαία στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας», υποστήριξε.
Όπως εξήγησε, στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα βασίζεται στις αρχές του σχεδίου του Yashar για «στρατιωτική θητεία για όλους».
Άιζενκοτ για Λικούντ: «Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις»Ο επικεφαλής του Yashar αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του.
Όπως υποστήριξε, η δική του πλευρά καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά οι δηλώσεις του Λικούντ δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη πρακτική διάθεση συνεργασίας. «Σε ό,τι αφορά τις επαφές με το Λικούντ, από την πλευρά μας καταβάλλονται ειλικρινείς και πραγματικές προσπάθειες. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και στις πράξεις, καθώς και στην πραγματική προθυμία του Λικούντ», δήλωσε.
Ο Άιζενκοτ υπογράμμισε ότι η εθνική ενότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια απλή συμφωνία κατανομής υπουργικών θέσεων. «Όπως έχω πει πολλές φορές, η ενότητα δεν είναι μια πολιτική διευθέτηση, αλλά έκφραση συνεργασίας και κοινών αξιών», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όποιος το αγνοεί αυτό, διαστρεβλώνει την αλήθεια και παραπλανά ένα κοινό που πραγματικά, με όλη του την καρδιά, θα ήθελε να δει ενότητα».
Παρ' όλα αυτά, ο Άιζενκοτ εμφανίστηκε διατεθειμένος να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στις συνομιλίες. «Σκοπεύω να δώσω σε αυτή την κατεύθυνση άλλη μία ευκαιρία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα μέλη του Λικούντ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε.
Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε ιστορικό σταυροδρόμι – Η ευθύνη σημαίνει ενότητα»Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.
Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι τις προηγούμενες ημέρες ενημέρωσε τους πολιτικούς ηγέτες Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν για την κατάσταση ασφαλείας.
Netanyahu:— Open Source Intel (@Osint613) November 20, 2026
'Over the past few days, I have briefed Avigdor Liberman--Chairman of the Foreign Affairs and Defense Committee--as well as Naftali Bennett and Gadi Eizenkot, on the challenging security situation we are facing.
We stand at a historic crossroads. This is neither a… pic.twitter.com/k1vMilz3I7
«Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησα ενημερώσεις με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε καθοριστικές αποφάσεις.
«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε για υπερβολή. Τους έχουν παρουσιαστεί όλες οι σχετικές πληροφορίες και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα», δήλωσε.
Ο Νετανιάχου επιχείρησε να παρουσιάσει τη συγκρότηση μιας ευρείας κυβέρνησης ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας.
Παράλληλα, εξαπέλυσε ιδιαίτερα σκληρή επίθεση εναντίον του σχεδίου για σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.
«Είναι πραγματικά εκπληκτικό να εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας στενής κυβέρνησης που θα βασίζεται στις ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας, οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή του εβραϊκού κράτους», υποστήριξε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ακατανόητο. Το λέω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: πρέπει να σταματήσει αμέσως».
«Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται»Ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με νέα έκκληση προς τους πολιτικούς του αντιπάλους να προχωρήσουν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
«Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα και κάθε ώρα που περιμένουμε είναι μία ώρα χαμένη», δήλωσε και κατέληξε: «Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται».
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