Ο Άιζενκοτ θα επιχειρήσει σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ ακόμη και χωρίς πλειοψηφία, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποιεί

Ο ηγέτης του Yashar δηλώνει αποφασισμένος να θέσει νέα κυβέρνηση σε ψηφοφορία στην Κνεσέτ, ακόμη κι αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπερορθόδοξους και το Λικούντ - Ο Νετανιάχου ζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας και καταγγέλλει το ενδεχόμενο στήριξης από αραβικά κόμματα