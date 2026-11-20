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Συνελήφθη 20χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο σε ομοεθνή του στην Κυψέλη για να τον ληστέψει
Συνελήφθη 20χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο σε ομοεθνή του στην Κυψέλη για να τον ληστέψει
Ο δράστης συνελήφθη στον Πειραιά
Στη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν το πρωί της 18ης Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων στον Πειραιά.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Κυψέλης, μαζί με δύο ομοεθνείς του επιτέθηκε σε άλλον αλλοδαπό και του αφαίρεσε 210 ευρώ. Κατά την επίθεση, φέρεται να τραυμάτισαν το θύμα με ρόπαλο.
Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Ο 20χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Κυψέλης, μαζί με δύο ομοεθνείς του επιτέθηκε σε άλλον αλλοδαπό και του αφαίρεσε 210 ευρώ. Κατά την επίθεση, φέρεται να τραυμάτισαν το θύμα με ρόπαλο.
Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Ο 20χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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