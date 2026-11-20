Την Κυριακή η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο Θησείο
Την Κυριακή η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο Θησείο
Στο χωριό Κατσαρού στην Ηλεία στις 12 το μεσημέρι η κηδεία της - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 63χρονος, που θα απολογηθεί τη Δευτέρα
Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο χωριό Κατσαρού Ηλείας θα γίνει η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στο Θησείο. Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι στον τόπο καταγωγής της γυναίκας.
Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος του 63χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.
Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Δείτε το νέο βίντεο από τη σύλληψη του 63χρονου:
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας εντόπισαν την 61χρονη νεκρή, ενώ ο σύζυγός της εξακολουθούσε να βρίσκεται στο σπίτι. Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος φέρεται να μην αντιλήφθηκε ότι η 61χρονη είχε χάσει τη ζωή της, πιστεύοντας ότι είχε απλώς λιποθυμήσει.
Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος του 63χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.
Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Δείτε το νέο βίντεο από τη σύλληψη του 63χρονου:
Το τηλεφώνημα στην Αστυνομία και όσα συνέβησαν στο διαμέρισμαΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), όταν, λίγο μετά τις 02:00, ο ίδιος ο 63χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας εντόπισαν την 61χρονη νεκρή, ενώ ο σύζυγός της εξακολουθούσε να βρίσκεται στο σπίτι. Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:
Προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ ενώ η γυναίκα είχε ήδη πεθάνειΙδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες για τις κινήσεις του 63χρονου μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της συζύγου του.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος φέρεται να μην αντιλήφθηκε ότι η 61χρονη είχε χάσει τη ζωή της, πιστεύοντας ότι είχε απλώς λιποθυμήσει.
Στην προσπάθειά του να την επαναφέρει, επιχείρησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ φέρεται να τη χτύπησε στην κοιλιά και στον θώρακα. Από τις ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκλήθηκαν κατάγματα στα πλευρά της γυναίκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη είχε συμπεριφερθεί επιθετικά απέναντί του και πως εκείνος αντέδρασε αρχικά χτυπώντας τη με μία γροθιά.
Παράλληλα, μαρτυρίες προσώπων από το περιβάλλον του ζευγαριού, μεταξύ των οποίων και συγγενείς, αναφέρονται σε περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς της γυναίκας κατά το παρελθόν, ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι της κατοικίας.
Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς και μαρτυρίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και δεν μεταβάλλουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την αιτία θανάτου της 61χρονης.
Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσε επίσης κακώσεις στον θώρακα, καθώς και τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια της γυναίκας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να έκλεισε το στόμα της συζύγου του με το χέρι του και να άσκησε πίεση στον θώρακά της.
Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.
Η αστυνομική και δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.
Τι ισχυρίστηκε ο 63χρονος στους αστυνομικούςΚατά τις πρώτες προφορικές αναφορές του προς τους αστυνομικούς, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του παρουσίαζε κατά διαστήματα κρίσεις και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη είχε συμπεριφερθεί επιθετικά απέναντί του και πως εκείνος αντέδρασε αρχικά χτυπώντας τη με μία γροθιά.
Παράλληλα, μαρτυρίες προσώπων από το περιβάλλον του ζευγαριού, μεταξύ των οποίων και συγγενείς, αναφέρονται σε περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς της γυναίκας κατά το παρελθόν, ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι της κατοικίας.
Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς και μαρτυρίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και δεν μεταβάλλουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την αιτία θανάτου της 61χρονης.
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέτασηΚαθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία η 61χρονη πέθανε από στραγγαλισμό.
Ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης διαπίστωσε επίσης κακώσεις στον θώρακα, καθώς και τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια της γυναίκας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να έκλεισε το στόμα της συζύγου του με το χέρι του και να άσκησε πίεση στον θώρακά της.
Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.
Η αστυνομική και δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα.
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