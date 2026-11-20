Η ΕΚΤ εξετάζει διπλασιασμό των άτοκων υποχρεωτικών αποθεματικών στο 2%, με πρόσθετη δέσμευση έως 2 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες - Στόχος η εξοικονόμηση 4,4 δισ. ευρώ ετησίως για το Ευρωσύστημα, με επιπτώσεις στην κερδοφορία - Πόσο επηρεάζονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα από μια τέτοια απόφαση