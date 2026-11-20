Προς αύξηση τα διακρατούμενα αποθεματικά των τραπεζών
Προς αύξηση τα διακρατούμενα αποθεματικά των τραπεζών
Η ΕΚΤ εξετάζει διπλασιασμό των άτοκων υποχρεωτικών αποθεματικών στο 2%, με πρόσθετη δέσμευση έως 2 δισ. ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες - Στόχος η εξοικονόμηση 4,4 δισ. ευρώ ετησίως για το Ευρωσύστημα, με επιπτώσεις στην κερδοφορία - Πόσο επηρεάζονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα από μια τέτοια απόφαση
Nα αφήνουν τμήμα της ρευστότητάς τους άτοκη αλλά και δεσμευμένη θα κληθούν πιθανότατα και οι ελληνικές τράπεζες υποστηρίζοντας την πολιτική της ΕΚΤ, μια πολιτική που αναμένεται να αποφασιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο Δ.Σ. της ΕΚΤ στις 25 Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται η οριστική απόφαση να μετατεθεί στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της 17ης Δεκεμβρίου.
Στην εξίσωση της πιθανής αύξησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από το 1% στο 2% εισέρχονται και οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα κληθούν, εφόσον το μέτρο αποφασιστεί, να δεσμεύσουν μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων καταθέσεων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους σε λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να λαμβάνουν τόκο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο Δ.Σ. της ΕΚΤ στις 25 Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται η οριστική απόφαση να μετατεθεί στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της 17ης Δεκεμβρίου.
Στην εξίσωση της πιθανής αύξησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από το 1% στο 2% εισέρχονται και οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα κληθούν, εφόσον το μέτρο αποφασιστεί, να δεσμεύσουν μεγαλύτερο μέρος των επιλέξιμων καταθέσεων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους σε λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς να λαμβάνουν τόκο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα