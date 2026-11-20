Πειραιάς: Αλλάζει θέση στον παγκόσμιο χάρτη των containerships με απόφαση της Premier Alliance
Πειραιάς: Αλλάζει θέση στον παγκόσμιο χάρτη των containerships με απόφαση της Premier Alliance
Η συμμαχία τριών μεγάλων ασιατικών ναυτιλιακών εταιρειών εντάσσει το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι στη γραμμή MS2 και το αφαιρεί από την MD1 – Στο νέο δίκτυο 21 πλοία μέσης χωρητικότητας 14.700 TEU – Τι σημαίνει η αναδιάταξη για τις εμπορευματικές ροές
Νέα δεδομένα για τη θέση του Πειραιά στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων δημιουργεί η αναδιάρθρωση των δρομολογίων της Premier Alliance, μιας από τις μεγάλες συμμαχίες της παγκόσμιας ναυτιλίας τακτικών γραμμών.
Το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι εντάσσεται στην υπηρεσία MS2, η οποία συνδέει την Ασία, τη Μεσόγειο και τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται από την υπηρεσία MD1, που εξυπηρετεί εμπορικές συνδέσεις μεταξύ Ασίας και Μεσογείου.
Η εξέλιξη καταγράφεται στην ενημέρωση της διεθνούς εταιρείας μεταφορών και logistics Kuehne+Nagel, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2026, και αποτυπώνει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στον σχεδιασμό των μεγάλων ναυτιλιακών δικτύων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι εντάσσεται στην υπηρεσία MS2, η οποία συνδέει την Ασία, τη Μεσόγειο και τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται από την υπηρεσία MD1, που εξυπηρετεί εμπορικές συνδέσεις μεταξύ Ασίας και Μεσογείου.
Η εξέλιξη καταγράφεται στην ενημέρωση της διεθνούς εταιρείας μεταφορών και logistics Kuehne+Nagel, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2026, και αποτυπώνει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στον σχεδιασμό των μεγάλων ναυτιλιακών δικτύων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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