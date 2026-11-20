Πειραιάς: Αλλάζει θέση στον παγκόσμιο χάρτη των containerships με απόφαση της Premier Alliance

Η συμμαχία τριών μεγάλων ασιατικών ναυτιλιακών εταιρειών εντάσσει το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι στη γραμμή MS2 και το αφαιρεί από την MD1 – Στο νέο δίκτυο 21 πλοία μέσης χωρητικότητας 14.700 TEU – Τι σημαίνει η αναδιάταξη για τις εμπορευματικές ροές