Χριστίνα Παππά για τη μητέρα της: Είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά τη λατρεύω
Χριστίνα Παππά για τη μητέρα της: Είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά τη λατρεύω
«Είναι χειριστικός άνθρωπος, τι να κάνω;», πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά το βίντεο που δημοσίευσε για τη «χειριστική μητέρα της» απάντησε η Χριστίνα Παππά, τονίζοντας πως τη λατρεύει και πάντοτε είναι στο πλευρό της παρά τις δυσκολίες.
Η ηθοποιός, παράλληλα, μίλησε για τη σχέση με τον γιο, τη νύφη και την εγγονή της, ενώ αναφέρθηκε και στον γιατρό που επισκέφτηκε, ο οποίος σχετίζεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Χριστίνα Παππά είπε αναλυτικά για τη μητέρα της: «Τα σχόλια από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Σίγουρα μερικές φορές θυμώνω, αλλά άδικα. Με τη μητέρα μου έχω μία ιδιαίτερη σχέση. Όχι την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι χειριστικός άνθρωπος. Τι να κάνω; Είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι χειριστικοί. Με τη μητέρα μου είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο και η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Κάνω τα πάντα για τη μαμά μου μια ζωή. Μόνο εμένα έχει. Μια ζωή κι εγώ για τη μαμάμου τρέχω».
Δείτε το βίντεο
Για την εγγονή της, η ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε πως απολαμβάνει πολύ την επαφή τους: «Είμαι γιαγιά, τιμή μου και καμάρι μου. Νιώθω έρωτα, μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια. Παίζουμε απίστευτα. Νομίζω παίζω πιο πολύ εγώ από τη μικρή. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν έγινα μαμά, ήμουν πολύ μικρούλα, 16 χρονών, οπότε ίσως να μην το έζησα με τέτοια πείρα που έχω τώρα».
Όσον αφορά στον Δημήτρη Παππά και στην Άννα Μπεζάν, επισήμανε πως έχουν μία πολύ όμορφη σχέση, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια: «Εννοείται έχουμε πολύ ωραία σχέση. Είμαστε οικογένεια. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Κι εμείς έχουμε τις κακές μας στιγμές, αλλά όταν υπάρχει αγάπη, όλα φτιάχνουν», είπε.
Η Χριστίνα Παππά εξήγησε έπειτα πως ο γιος της όταν έγινε πατέρας και αντιλήφθηκε τις δυσκολίες ενός γονιού, απολογήθηκε: «Εμένα ο γιος μου μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε όταν έγινε μπαμπάς "μαμά, σου ζητάω συγγνώμη για ό,τι σου έχω κάνει". Όταν γίνεσαι γονιός καταλαβαίνεις».
Για το κεφάλαιο του «έρωτα», η ηθοποιός ανέφερε πως δεν την αφορά πλέον: «Πιστεύω ότι πια έχω μεγαλώσει. Στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ, αλλά είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν με αγγίζει καθόλου», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για το ιατρείο του παθολόγου που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου είχε βρεθεί πριν από χρόνια, τόνισε: «Στενοχωρήθηκα με τον χαμό αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που έφυγε άδικα. Εγώ ανέφερα ότι πριν από 15 χρόνια είχα πάει στον παθολόγο. Έκανα δύο ραντεβού, δεν μου άρεσε και δεν ξαναπάτησα. Τώρα, έπεσαν όλοι επάνω μου λες και σιγά τι είπα. Πήγα πριν από 15 χρόνια και πού να φαντστώ την εξέλιξη... Την κυρία τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα καν, πρώτη φορά άκουσα το όνομά της».
Κλείνοντας, η Χριστίνα Παππά απάντησε για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην τηλεόραση και δήλωσε πως είναι πολύ θετική σε αυτό το σενάριο: «Τηλεπαιχνίδι θα έκανα, νομίζω μου πάει. Βεβαίως θα ήθελα να μου γίνει πρόταση για το Dancing With the Stars», ανέφερε.
«Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός, παράλληλα, μίλησε για τη σχέση με τον γιο, τη νύφη και την εγγονή της, ενώ αναφέρθηκε και στον γιατρό που επισκέφτηκε, ο οποίος σχετίζεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Χριστίνα Παππά είπε αναλυτικά για τη μητέρα της: «Τα σχόλια από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Σίγουρα μερικές φορές θυμώνω, αλλά άδικα. Με τη μητέρα μου έχω μία ιδιαίτερη σχέση. Όχι την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι χειριστικός άνθρωπος. Τι να κάνω; Είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι χειριστικοί. Με τη μητέρα μου είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο και η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Κάνω τα πάντα για τη μαμά μου μια ζωή. Μόνο εμένα έχει. Μια ζωή κι εγώ για τη μαμάμου τρέχω».
Δείτε το βίντεο
Για την εγγονή της, η ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε πως απολαμβάνει πολύ την επαφή τους: «Είμαι γιαγιά, τιμή μου και καμάρι μου. Νιώθω έρωτα, μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια. Παίζουμε απίστευτα. Νομίζω παίζω πιο πολύ εγώ από τη μικρή. Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν έγινα μαμά, ήμουν πολύ μικρούλα, 16 χρονών, οπότε ίσως να μην το έζησα με τέτοια πείρα που έχω τώρα».
Όσον αφορά στον Δημήτρη Παππά και στην Άννα Μπεζάν, επισήμανε πως έχουν μία πολύ όμορφη σχέση, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια: «Εννοείται έχουμε πολύ ωραία σχέση. Είμαστε οικογένεια. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Κι εμείς έχουμε τις κακές μας στιγμές, αλλά όταν υπάρχει αγάπη, όλα φτιάχνουν», είπε.
Η Χριστίνα Παππά εξήγησε έπειτα πως ο γιος της όταν έγινε πατέρας και αντιλήφθηκε τις δυσκολίες ενός γονιού, απολογήθηκε: «Εμένα ο γιος μου μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε όταν έγινε μπαμπάς "μαμά, σου ζητάω συγγνώμη για ό,τι σου έχω κάνει". Όταν γίνεσαι γονιός καταλαβαίνεις».
Για το κεφάλαιο του «έρωτα», η ηθοποιός ανέφερε πως δεν την αφορά πλέον: «Πιστεύω ότι πια έχω μεγαλώσει. Στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ, αλλά είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν με αγγίζει καθόλου», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για το ιατρείο του παθολόγου που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου είχε βρεθεί πριν από χρόνια, τόνισε: «Στενοχωρήθηκα με τον χαμό αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που έφυγε άδικα. Εγώ ανέφερα ότι πριν από 15 χρόνια είχα πάει στον παθολόγο. Έκανα δύο ραντεβού, δεν μου άρεσε και δεν ξαναπάτησα. Τώρα, έπεσαν όλοι επάνω μου λες και σιγά τι είπα. Πήγα πριν από 15 χρόνια και πού να φαντστώ την εξέλιξη... Την κυρία τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα καν, πρώτη φορά άκουσα το όνομά της».
Κλείνοντας, η Χριστίνα Παππά απάντησε για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην τηλεόραση και δήλωσε πως είναι πολύ θετική σε αυτό το σενάριο: «Τηλεπαιχνίδι θα έκανα, νομίζω μου πάει. Βεβαίως θα ήθελα να μου γίνει πρόταση για το Dancing With the Stars», ανέφερε.
«Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα»Η Χριστίνα Παππά είχε μιλήσει για τη μητέρα της σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok τον Ιούλιο, σημειώνοντας πως συνεχώς της ζητάει πράγματα: «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ... Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω», είπε αρχικά.
«Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”. Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει "εγώ είμαι η μαμά της τάδε", που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…», συμπλήρωσε.
Πλέον έχει θέσει κάποια όρια, παρόλα αυτά εξήγησε πως δεν παύει να την στενοχωρεί η κατάσταση που βιώνει: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός», είπε κλείνοντας.
Στο βίντεο ακόμη έγραφε πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, απλά έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα».
Στο βίντεο ακόμη έγραφε πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, απλά έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα».
@christinapappa827
Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει♬ original sound - skeletons.of.july
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