Χριστίνα Παππά για τη μητέρα της: Είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά τη λατρεύω

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η Χριστίνα Παππά είπε αναλυτικά για τη μητέρα της: «Τα σχόλια από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Σίγουρα μερικές φορές θυμώνω, αλλά άδικα. Με τη μητέρα μου έχω μία ιδιαίτερη σχέση. Όχι την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι χειριστικός άνθρωπος. Τι να κάνω; Είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι χειριστικοί. Με τη μητέρα μου είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο και η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Κάνω τα πάντα για τη μαμά μου μια ζωή. Μόνο εμένα έχει. Μια ζωή κι εγώ για τη μαμάμου τρέχω».

@christinapappa827 Έχετε βιώσει τέτοια σχέση ; Μαμάς κόρης ; Μαμάς γιου ; Πόσο πολύ θα ήθελα να ήταν λίγο έστω κ λίγο διαφορετική να μπορώ να την έχω πάντα μαζί μου, χωρίς να φοβάμαι μη τυχόν την πιάσει η τρέλα της ! Την αγαπώ βέβαια με όλη την δύναμη της ψυχής μου αλλά με κουράζει τόσο μα τόσο πολυ κ όσο κ αν της λέω μαμά μεγάλωσα δεν έχω κουράγιο απλά το ξεπερνάει ♬ original sound - skeletons.of.july

Πλέον έχει θέσει κάποια όρια, παρόλα αυτά εξήγησε πως δεν παύει να την στενοχωρεί η κατάσταση που βιώνει: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”. Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός», είπε κλείνοντας.Στο βίντεο ακόμη έγραφε πως αγαπάει πολύ τη μητέρα της, απλά έχει πια κουραστεί: «Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα».