Ο Άιζενκοτ ετοιμάζει κυβέρνηση μειοψηφίας στο Ισραήλ με στήριξη ή αποχή των Αράβων: Σκληρό παζάρι για την απομάκρυνση Νετανιάχου

Ο ηγέτης του Γιασάρ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης με απλή πλειοψηφία από την Κνεσέτ πριν από τις 6 Δεκεμβρίου, που λήγει η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έχει λάβει – Οι αντιδράσεις των συμμάχων του, οι συνομιλίες με το Λικούντ και ο ρόλος του Μπένετ