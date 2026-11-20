Η ανθρώπινη δραστηριότητα και η κλιματική αλλαγή ευνοούν την εξάπλωσή τους – Πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να συμβάλουμε στην επιστημονική καταγραφή τους





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Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» σε ανάρτησή του στο Facebook παρουσιάζει επτά χαρακτηριστικά ξενικά είδη που μπορεί να συναντήσουμε στις



Το λεοντόψαρο, το οπισθοβράγχιο και ο μακράκανθος αχινός είναι μερικά μόνο από τα ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί σε ελληνικά νερά, αλλάζοντας τις ισορροπίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη θαλάσσια ζωή.







Αναλυτικά η ανάρτηση του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος»: «Περισσότερα από 1.000 ξενικά είδη έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο! Συχνά αποδίδουμε την εξάπλωσή τους στην κλιματική αλλαγή, όμως ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο.



Η υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει κενά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και την εξάπλωση πολλών ξενικών ειδών.



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Στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, οι ερευνητές παράκτιων οικοτόπων καταγράφουν όλο τον χρόνο την εξάπλωση αυτών των ειδών σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Σε αυτή την προσπάθεια η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη:



Αν δείτε ένα ασυνήθιστο ψάρι ή οργανισμό ενώ κολυμπάτε, καταδύεστε ή ψαρεύετε, φωτογραφίστε το και στείλτε την παρατήρησή σας στο Παρατηρητήριο Πολιτών του Αρχιπελάγους στο



Επτά ξενικά είδη που μπορεί να συναντήσετε στις θάλασσές μας



-Καλαμάρι (Sepioteuthis lessoniana)



Το μοναδικό ξενικό είδος καλαμαριού στις θάλασσές μας. Μετανάστευσε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Αιγαίο το 2009. Στον Ινδο-Ειρηνικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά είδη για την παράκτια αλιεία.



-Λεοντόψαρο (Pterois miles)



Περισσότερα από 1.000 ξενικά είδη έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο , αλλάζοντας σταδιακά την εικόνα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. κλιματική αλλαγή δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που ευνοεί την εξάπλωσή τους, καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα και ειδικότερα η υπεραλίευση δημιουργούν πρόσφορες συνθήκες για την εγκατάστασή τους.Τοσε ανάρτησή του στο Facebook παρουσιάζει επτά χαρακτηριστικά ξενικά είδη που μπορεί να συναντήσουμε στις ελληνικές θάλασσες , εξηγεί την προέλευση και τις ιδιαιτερότητές τους και καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στην καταγραφή της παρουσίας τους.Το λεοντόψαρο, το οπισθοβράγχιο και ο μακράκανθος αχινός είναι μερικά μόνο από τα ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί σε ελληνικά νερά, αλλάζοντας τις ισορροπίες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη θαλάσσια ζωή.«Περισσότερα από 1.000 ξενικά είδη έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο! Συχνά αποδίδουμε την εξάπλωσή τους στην κλιματική αλλαγή, όμως ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο.Η υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει κενά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και την εξάπλωση πολλών ξενικών ειδών.Δεν είναι όλα τα ξενικά είδη επιβλαβή. Μαθαίνοντας να τα αναγνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς αλλάζει η ζωή στις θάλασσές μας και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.Στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, οι ερευνητές παράκτιων οικοτόπων καταγράφουν όλο τον χρόνο την εξάπλωση αυτών των ειδών σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Σε αυτή την προσπάθεια η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη:Αν δείτε ένα ασυνήθιστο ψάρι ή οργανισμό ενώ κολυμπάτε, καταδύεστε ή ψαρεύετε, φωτογραφίστε το και στείλτε την παρατήρησή σας στο Παρατηρητήριο Πολιτών του Αρχιπελάγους στο observations@archipelago.gr

Κάθε καταγραφή είναι πολύτιμη!Το μοναδικό ξενικό είδος καλαμαριού στις θάλασσές μας. Μετανάστευσε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Αιγαίο το 2009. Στον Ινδο-Ειρηνικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά είδη για την παράκτια αλιεία.

Προέρχεται από τον Ινδικό Ωκεανό και εξαπλώνεται ραγδαία στη Μεσόγειο! Είναι, όμως, ασφαλές για κατανάλωση! Ψαρεύοντας ή καταναλώνοντάς το, βοηθάμε στον έλεγχο του πληθυσμού του και στηρίζουμε τους ψαράδες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες των θαλασσών μας. Προσοχή στα δηλητηριώδη αγκάθια στα πτερύγια!



-Οπισθοβράγχιο (Bursatella leachii)



Το είδος ζει σε τροπικές θάλασσες σε όλο τον κόσμο. Γενετικές μελέτες δείχνουν ότι οι πληθυσμοί της Μεσογείου πιθανότατα προέρχονται από τον Ατλαντικό. Καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο γύρω στο 1940 και έχει πλέον εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Ζει σε ρηχά νερά, ανάμεσα σε φύκη και λιβάδια θαλάσσιων φυτών. Μεγαλώνει γρήγορα και μπορεί να σχηματίζει μεγάλες ομάδες κατά την αναπαραγωγή. Όταν ενοχληθεί, απελευθερώνει ένα εντυπωσιακό μοβ μελάνι για να αμυνθεί!



-Μακράκανθος αχινός (Diadema setosum)



Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες το 2010. Στις έρευνες του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, τα προηγούμενα χρόνια, είχε καταγραφεί σε ιδιαίτερα υψηλές πυκνότητες - από τα επιφανειακά νερά έως και τα 95 μέτρα βάθος.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση του πληθυσμού του στην ανατολική Μεσόγειο.



Γερμανός (Siganus luridus)



Φυτοφάγο ψάρι που εδώ και δεκαετίες έχει εγκατασταθεί και είναι πλέον κοινό στις ελληνικές θάλασσες. Ανταγωνίζεται τα ιθαγενή φυτοφάγα είδη, όπως η Σάλπα, προκαλώντας υπερβόσκηση φυκών και λιβαδιών Ποσειδωνίας. Είναι πλέον δημοφιλές είδος για κατανάλωση.



-Ακανθόπερκα (Sargocentron rubrum)



Νυχτόβιο είδος που τρέφεται με καρκινοειδή και μικρά ψάρια. Εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η πρώτη του καταγραφή από ερευνητές του Αρχιπελάγους έγινε το 2004 στα βόρεια Δωδεκάνησα.



-Pempheris rhomboidea



Νυχτόβιο, μικρόσωμο είδος ψαριού που σχηματίζει κοπάδια σε σπηλιές και βγαίνει τη νύχτα για να τραφεί με πλαγκτόν. Το εντοπίζουμε σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου αλλά λίγα είναι ακόμα γνωστά για την εξάπλωσή του και τον ρόλο του στο οικοσύστημα».