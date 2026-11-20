Σκέρτσος προς αντιπολίτευση: «Να μην εκτίθενται προτείνοντας μέτρα για το στεγαστικό που ήδη εφαρμόζονται»

Ο υπουργός Επικρατείας καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μελετήσουν τα 55 μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση για το στεγαστικό, προτού καταθέσουν νέες προτάσεις