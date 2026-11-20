Σκέρτσος προς αντιπολίτευση: «Να μην εκτίθενται προτείνοντας μέτρα για το στεγαστικό που ήδη εφαρμόζονται»
Σκέρτσος προς αντιπολίτευση: «Να μην εκτίθενται προτείνοντας μέτρα για το στεγαστικό που ήδη εφαρμόζονται»
Ο υπουργός Επικρατείας καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μελετήσουν τα 55 μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση για το στεγαστικό, προτού καταθέσουν νέες προτάσεις
«Σκονάκι» στις πολιτικές δυνάμεις που προτίθενται να καταθέσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος δίνει, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, παρουσιάζοντας τα μέτρα που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση.
Ο κ. Σκέρτσος καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν μιλήσουν δημόσια και προτείνουν «νέα» μέτρα, «να μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση», προκειμένου, όπως επισημαίνει, «να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται».
Παράλληλα, τους καλεί να «είναι καλύτερα προετοιμασμένοι» για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να υπόσχονται «πύργους στην άμμο».
Πριν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλήσουν δημόσια και προτείνουν “νέα” μέτρα, ας μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση ώστε να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται.
Και, επίσης, ας είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, διότι κινδυνεύουν να υπόσχονται «πύργους στην άμμο».
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε όλη την επικράτεια είναι συνολικά ~780.000, ενώ στην αττική προσεγγίζουν τις 238.000. Σε αυτά ένα μεγάλο τμήμα είναι εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες σε ημιαστικές περιοχές και οικισμούς εκτός πόλεων, ενώ ένα εξίσου μεγάλο τμήμα είναι επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες.
Συνεπώς, ναι υπάρχουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μπορούν να ανακαινιστούν και ήδη τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα 480 εκ. ευρώ για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, είναι «μύθος» ότι όλα τα κλειστά ακίνητα είναι κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πιεστικό πρόβλημα για να τοποθετούμαστε χωρίς γνώση όλων των δεδομένων. Επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών μας και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Γι’ αυτό και απαιτείται ευθύνη και πραγματισμός από όλους.
Ο κ. Σκέρτσος καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν μιλήσουν δημόσια και προτείνουν «νέα» μέτρα, «να μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση», προκειμένου, όπως επισημαίνει, «να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται».
Παράλληλα, τους καλεί να «είναι καλύτερα προετοιμασμένοι» για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, σημειώνοντας ότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να υπόσχονται «πύργους στην άμμο».
Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:«Σκονάκι» για όσες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να προτείνουν μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα.
Πριν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλήσουν δημόσια και προτείνουν “νέα” μέτρα, ας μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση ώστε να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται.
Και, επίσης, ας είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, διότι κινδυνεύουν να υπόσχονται «πύργους στην άμμο».
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε όλη την επικράτεια είναι συνολικά ~780.000, ενώ στην αττική προσεγγίζουν τις 238.000. Σε αυτά ένα μεγάλο τμήμα είναι εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες σε ημιαστικές περιοχές και οικισμούς εκτός πόλεων, ενώ ένα εξίσου μεγάλο τμήμα είναι επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες.
Συνεπώς, ναι υπάρχουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μπορούν να ανακαινιστούν και ήδη τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα 480 εκ. ευρώ για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, είναι «μύθος» ότι όλα τα κλειστά ακίνητα είναι κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πιεστικό πρόβλημα για να τοποθετούμαστε χωρίς γνώση όλων των δεδομένων. Επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών μας και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Γι’ αυτό και απαιτείται ευθύνη και πραγματισμός από όλους.
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