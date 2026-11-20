Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει το πακέτο των 95 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας, το οποίο είχε εξαγγείλει τον περασμένο Οκτώβριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.



Παρά τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζήτημα που εμποδίζουν την οριστικοποίηση του προγράμματος. Την ίδια ώρα, η απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει ένα διευρυμένο πακέτο κρατικών ενισχύσεων για τη γερμανική βιομηχανία επαναφέρει στο προσκήνιο τις δυνατότητες που προσφέρει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, αλλά και τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες προχωρούν οι εθνικές παρεμβάσεις.



Σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά έχει ήδη αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αρχικό κείμενο τεχνικής πρότασης (concept note), το οποίο, έχει γίνει κατά βάση αποδεκτό. «Στις διαπραγματεύσεις είχε ανακύψει ένα επιμέρους ζήτημα, το οποίο παραμένει ανοιχτό» με την ελληνική πλευρά να εκτιμά ότι μπορεί να διευθετηθεί σύντομα. Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς η τελική έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εκκρεμεί.



Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προσδιοριστούν τα ακριβή ποσά επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας και να ενεργοποιηθούν τα μέτρα που αφορούν τις καταναλώσεις του 2026, με τις πρώτες πληρωμές να έχουν προγραμματιστεί για το 2027.



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