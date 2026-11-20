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Στους 27 βαθμούς και σήμερα ο υδράργυρος, πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο
Στους 27 βαθμούς και σήμερα ο υδράργυρος, πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο
Πολύ υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες - Μικρή πτώση του υδραργύρου από αύριο, χωρίς βροχές το διήμερο - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema.gr
Άνοιξη θα θυμίζει και σήμερα ο καιρός στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι βροχές θα είναι λίγες, ενώ στα νότια αναμένεται μικρή ποσότητα αφρικανικής σκόνης.
Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες. Στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς βροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 με 26 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Λιγότερο αισθητή θα είναι η ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγα σύννεφα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα στραφούν σε κυρίως δυτικούς και βορειοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το διήμερο θα κυλήσει χωρίς βροχές.
Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες. Στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς βροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 25 με 26 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Λιγότερο αισθητή θα είναι η ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγα σύννεφα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα στραφούν σε κυρίως δυτικούς και βορειοδυτικούς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το διήμερο θα κυλήσει χωρίς βροχές.
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