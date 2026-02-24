Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Μαρία Αντουλινάκη μετά τον θάνατο της μητέρας της: Όταν έρχεται η συνειδητοποίηση είναι ακόμα πιο δύσκολα
Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη απώλεια, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Τρεις περίπου εβδομάδες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Μαρία Αντουλινάκη μίλησε για την απώλειά της, επισημαίνοντας πως η συνειδητοποίηση για αυτό που έχει συμβεί έρχεται με το πέρασμα του χρόνου και κάνει τον πόνο ακόμα πιο έντονο.
Η ηθοποιός είχε κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram. Παρά το συναισθηματικό βάρος, οφείλει να συνεχίσει τη ζωή της, αφού αυτό, όπως ανέφερε, θα ήθελε και η μητέρα της.
Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου: «Είμαι σε μία δύσκολη φάση, για άλλους λόγους. Είχα οικογενειακά θέματα και προβλήματα οπότε ήμουν εκτός. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συλλυπητήρια. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας, έτσι θα ήθελε κι εκείνη. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη απώλεια και μετά όταν έρχεται η συνειδητοποίηση είναι ακόμα πιο δύσκολα».
