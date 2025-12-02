Μαρία Ηλιάκη: Αν ήταν θα το είχα βάλει το νυφικό, δεν έχω κουράγιο να οργανώσω κανέναν γάμο
Μαρία Ηλιάκη: Αν ήταν θα το είχα βάλει το νυφικό, δεν έχω κουράγιο να οργανώσω κανέναν γάμο

Είμαι μια χαρά, έτσι όπως είμαστε με το σύμφωνό μας, είπε η παρουσιάστρια για τον Στέλιο Μανουσάκη

Μαρία Ηλιάκη: Αν ήταν θα το είχα βάλει το νυφικό, δεν έχω κουράγιο να οργανώσω κανέναν γάμο
Στο ενδεχόμενο ενός γάμου με τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη αναφέρθηκε η Μαρία Ηλιάκη, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει την ενέργεια και το κουράγιο να οργανώσει μια τέτοια τελετή, ενώ τόνισε ότι δεν την απασχολεί να φορέσει νυφικό.

Το ζευγάρι έχει προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης και το 2021 απέκτησε την κόρη του. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η παρουσιάστρια την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε για την προσωπική της ζωή και ειδικότερα ανέφερε ότι οι επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις την απορροφούν από το να σκεφτεί και να οργανώσει έναν γάμο με τον σύντροφό της.

Παράλληλα, η Μαρία Ηλιάκη τόνισε ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των γυναικών, που ονειρεύονται να φορέσουν νυφικό: «Αν ήταν θα το είχα βάλει το νυφικό, γιατί εγώ δεν είμαι του νυφικού και του γάμου. Νομίζω πια με τέτοια αϋπνία και τέτοια κούραση, δεν έχω κανένα κουράγιο να οργανώσω κανέναν γάμο. Αν το έκανα, θα το έκανα λίγο για να βρεθούμε λίγο εγώ και ο Στέλιος μόνοι μας. Ωραία ευκαιρία θα ήταν αυτή. Δεν το έχω μαράζι. Είμαι μια χαρά, έτσι όπως είμαστε με το σύμφωνό μας».

Μαρία Ηλιάκη: Αν ήταν θα το είχα βάλει το νυφικό, δεν έχω κουράγιο να οργανώσω κανέναν γάμο
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης

