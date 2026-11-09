Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ποζάρει στο Instagram χωρίς μπλούζα για τα 60ά του γενέθλια
Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ποζάρει στο Instagram χωρίς μπλούζα για τα 60ά του γενέθλια
Δεύτερη μέρα στα 60... Πάμε δυνατά, σχολίασε ο σεφ δίπλα στο στιγμιότυπο
Μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα αθλητικό σορτς, δημοσίευσε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, με αφορμή τα 60ά του γενέθλια. Ο διάσημος σεφ επέλεξε να δείξει τη γυμνασμένη του σιλουέτα, μία ημέρα αφότου συμπλήρωσε τα 60 του χρόνια, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ευχαριστώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τις ευχές που δέχτηκε.
«Σας ευχαριστώ όλους για τις απίστευτες ευχές για τα γενέθλιά μου! Δεύτερη μέρα στα 60... Πάμε δυνατά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.
Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η γνωστή σεφ Κάρλα Χολ, η οποία θα εμφανιστεί μαζί του στον δεύτερο κύκλο της εκπομπής «Next Level Baker» του Fox. «Δώσ' τα όλα στα 60 σου!», έγραψε με χιούμορ, συνοδεύοντας το σχόλιό της με emoji φωτιάς.
Δείτε την ανάρτησή του
«Σας ευχαριστώ όλους για τις απίστευτες ευχές για τα γενέθλιά μου! Δεύτερη μέρα στα 60... Πάμε δυνατά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.
Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η γνωστή σεφ Κάρλα Χολ, η οποία θα εμφανιστεί μαζί του στον δεύτερο κύκλο της εκπομπής «Next Level Baker» του Fox. «Δώσ' τα όλα στα 60 σου!», έγραψε με χιούμορ, συνοδεύοντας το σχόλιό της με emoji φωτιάς.
Δείτε την ανάρτησή του
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