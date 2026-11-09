Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ποζάρει στο Instagram χωρίς μπλούζα για τα 60ά του γενέθλια
GALA
Γκόρντον Ράμσεϊ Γενέθλια Φωτογραφία

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ποζάρει στο Instagram χωρίς μπλούζα για τα 60ά του γενέθλια

Δεύτερη μέρα στα 60... Πάμε δυνατά, σχολίασε ο σεφ δίπλα στο στιγμιότυπο

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ ποζάρει στο Instagram χωρίς μπλούζα για τα 60ά του γενέθλια
Μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα αθλητικό σορτς, δημοσίευσε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, με αφορμή τα 60ά του γενέθλια. Ο διάσημος σεφ επέλεξε να δείξει τη γυμνασμένη του σιλουέτα, μία ημέρα αφότου συμπλήρωσε τα 60 του χρόνια, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ευχαριστώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τις ευχές που δέχτηκε.

«Σας ευχαριστώ όλους για τις απίστευτες ευχές για τα γενέθλιά μου! Δεύτερη μέρα στα 60... Πάμε δυνατά!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν τη φωτογραφία ήταν και η γνωστή σεφ Κάρλα Χολ, η οποία θα εμφανιστεί μαζί του στον δεύτερο κύκλο της εκπομπής «Next Level Baker» του Fox. «Δώσ' τα όλα στα 60 σου!», έγραψε με χιούμορ, συνοδεύοντας το σχόλιό της με emoji φωτιάς.

Δείτε την ανάρτησή του



Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης