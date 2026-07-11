Μαρίνα Ασλάνογλου: Έχω βρεθεί σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω
Μαρίνα Ασλάνογλου: Έχω βρεθεί σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω
Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή, ίσως γιατί, ακόμα κι αν βλέπεις πράγματα, τα παραβλέπεις, ανέφερε η ηθοποιός, μεταφέροντας τη δική της εμπειρία
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η Μαρίνα Ασλάνογλου έκανε μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι έχει βρεθεί σε τοξική σχέση, τονίζοντας ωστόσο πως είχε το θάρρος να απομακρυνθεί από τον τότε σύντροφό της.
Η Μαρίνα Ασλάνογλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το αν είχε μπει ποτέ σε τοξική σχέση, με εκείνη να απαντά θετικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φυσικά! Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει μια τοξική σχέση».
Μεταφέροντας τη δική της εμπειρία, η ηθοποιός σχολίασε πως σε τέτοιες περιπτώσεις στην αρχή το άτομο αγνοεί τα σημάδια. Όσο περνά ο καιρός όμως αρχίζει να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. «Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή, ίσως γιατί, ακόμα κι αν βλέπεις πράγματα, τα παραβλέπεις. Όσο μπαίνεις πιο πολύ στη σχέση, συνειδητοποιείς τη συνθήκη. Εκεί πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις. Καλώς ή κακώς, εγώ το είχα πάντα», σημείωσε.
Αν και εκείνη έχει υπομονή, αποχωρεί από μία σχέση, αν ο εκάστοτε σύντροφός της επιμένει σε μία τοξική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Δεν άφηνα τις καταστάσεις στο μη περαιτέρω. Έχω τρομερή υπομονή, όμως ξαφνικά κάνω ένα μπαμ και εξαφανίζομαι χωρίς να καταλάβει ο άλλος γιατί και πως. Δεν το ξανασυζητώ, τελειώνω τη σχέση. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της, δίνω τις ευκαιρίες μου, τα σήματά μου, όταν μια συμπεριφορά ή μια πράξη δεν μου αρέσει. Ωστόσο, αν ο άλλος άνθρωπος συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, φεύγω και δεν κοιτάζω πίσω. Είμαι αγύριστο κεφάλι».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Μαρίνα Ασλάνογλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το αν είχε μπει ποτέ σε τοξική σχέση, με εκείνη να απαντά θετικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φυσικά! Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει μια τοξική σχέση».
Μεταφέροντας τη δική της εμπειρία, η ηθοποιός σχολίασε πως σε τέτοιες περιπτώσεις στην αρχή το άτομο αγνοεί τα σημάδια. Όσο περνά ο καιρός όμως αρχίζει να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. «Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή, ίσως γιατί, ακόμα κι αν βλέπεις πράγματα, τα παραβλέπεις. Όσο μπαίνεις πιο πολύ στη σχέση, συνειδητοποιείς τη συνθήκη. Εκεί πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις. Καλώς ή κακώς, εγώ το είχα πάντα», σημείωσε.
Αν και εκείνη έχει υπομονή, αποχωρεί από μία σχέση, αν ο εκάστοτε σύντροφός της επιμένει σε μία τοξική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Δεν άφηνα τις καταστάσεις στο μη περαιτέρω. Έχω τρομερή υπομονή, όμως ξαφνικά κάνω ένα μπαμ και εξαφανίζομαι χωρίς να καταλάβει ο άλλος γιατί και πως. Δεν το ξανασυζητώ, τελειώνω τη σχέση. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της, δίνω τις ευκαιρίες μου, τα σήματά μου, όταν μια συμπεριφορά ή μια πράξη δεν μου αρέσει. Ωστόσο, αν ο άλλος άνθρωπος συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, φεύγω και δεν κοιτάζω πίσω. Είμαι αγύριστο κεφάλι».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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