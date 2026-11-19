Εκτοξεύτηκε η μετοχή της Anthropic μόλις άρχισε η διαπραγμάτευση, στο 1,5 τρισ. δολάρια η αποτίμηση
Εκτοξεύτηκε η μετοχή της Anthropic μόλις άρχισε η διαπραγμάτευση, στο 1,5 τρισ. δολάρια η αποτίμηση
Η τιμή βρέθηκε στα 111,50 δολάρια μετά το άνοιγμα - Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία δημιουργεί περιουσίες δισεκατομμυρίων και δοκιμάζει τις αντοχές της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
Μια νέα εποχή για τη Wall Street και την παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί η είσοδος και η έναρξη διαπραγμάτευσης της Anthropic στον Nasdaq, με την εταιρεία πίσω από το Claude να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία και να αναδεικνύεται σε ένα από τα ισχυρότερα χρηματιστηριακά στοιχήματα της εποχής.
Η εισαγωγή της, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των τεχνολογικών μετοχών και προβληματισμού για τις υπέρογκες επενδύσεις στην AI, αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για την επενδυτική εμπιστοσύνη στον κλάδο.
Η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στον Nasdaq Global Select Market περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με εντυπωσιακή τιμή εκκίνησης στα 111,50 δολάρια, που αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 34% έναντι της τιμής διάθεσης. Θυμίζουμε ότι, μετά την ισχυρή ζήτηση που κατεγράφη στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής, η μετοχή διατέθηκε στους επενδυτές έναντι 83 δολαρίων, ήτοι πολύ υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.
Το μέγεθος της συναλλαγής είναι πρωτοφανές. Η Anthropic και οι μέτοχοι που συμμετείχαν στην προσφορά διέθεσαν 980 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 81,3 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν ακόμη 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε στρατηγικούς επενδυτές. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανήλθε έτσι σε 107,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε αντλήσει 86 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.
Η δε, τιμή της δημόσιας εγγραφής αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων σε πλήρως απομειωμένη βάση, δηλαδή συνυπολογίζοντας τις μετοχές που μπορούν να προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων και τη μετατροπή άλλων τίτλων. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση με βάση τις ήδη εκδομένες μετοχές είναι χαμηλότερη, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις συγκρίσεις των αποτιμήσεων.
Η ζήτηση για τις μετοχές της Anthropic ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά, αναγκάζοντας τις τράπεζες που συντόνισαν τη δημόσια εγγραφή να προχωρήσουν σε εξαιρετικά επιλεκτική κατανομή.
Περίπου 1.200 θεσμικοί επενδυτές υπέβαλαν εντολές αγοράς, ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς δεν εξασφάλισαν ούτε μία μετοχή. Η κατανομή ευνόησε σε σημαντικό βαθμό τους επενδυτές των ΗΠΑ, αφήνοντας μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών θεσμικών χαρτοφυλακίων εκτός της συναλλαγής.
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Η εισαγωγή της, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας των τεχνολογικών μετοχών και προβληματισμού για τις υπέρογκες επενδύσεις στην AI, αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για την επενδυτική εμπιστοσύνη στον κλάδο.
Η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στον Nasdaq Global Select Market περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδος, με εντυπωσιακή τιμή εκκίνησης στα 111,50 δολάρια, που αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 34% έναντι της τιμής διάθεσης. Θυμίζουμε ότι, μετά την ισχυρή ζήτηση που κατεγράφη στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής, η μετοχή διατέθηκε στους επενδυτές έναντι 83 δολαρίων, ήτοι πολύ υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.
Το μέγεθος της συναλλαγής είναι πρωτοφανές. Η Anthropic και οι μέτοχοι που συμμετείχαν στην προσφορά διέθεσαν 980 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 81,3 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν ακόμη 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε στρατηγικούς επενδυτές. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανήλθε έτσι σε 107,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε αντλήσει 86 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.
Η δε, τιμή της δημόσιας εγγραφής αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων σε πλήρως απομειωμένη βάση, δηλαδή συνυπολογίζοντας τις μετοχές που μπορούν να προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων και τη μετατροπή άλλων τίτλων. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση με βάση τις ήδη εκδομένες μετοχές είναι χαμηλότερη, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις συγκρίσεις των αποτιμήσεων.
Η ζήτηση για τις μετοχές της Anthropic ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά, αναγκάζοντας τις τράπεζες που συντόνισαν τη δημόσια εγγραφή να προχωρήσουν σε εξαιρετικά επιλεκτική κατανομή.
Περίπου 1.200 θεσμικοί επενδυτές υπέβαλαν εντολές αγοράς, ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς δεν εξασφάλισαν ούτε μία μετοχή. Η κατανομή ευνόησε σε σημαντικό βαθμό τους επενδυτές των ΗΠΑ, αφήνοντας μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών θεσμικών χαρτοφυλακίων εκτός της συναλλαγής.
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