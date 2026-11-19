Εκτοξεύτηκε η μετοχή της Anthropic μόλις άρχισε η διαπραγμάτευση, στο 1,5 τρισ. δολάρια η αποτίμηση

Η τιμή βρέθηκε στα 111,50 δολάρια μετά το άνοιγμα - Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία δημιουργεί περιουσίες δισεκατομμυρίων και δοκιμάζει τις αντοχές της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη