Μαρίνα Ασλάνογλου: Δοκιμάστηκα πολύ ψυχολογικά, πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου, πέρυσι κυκλοφορούσα με περούκα
Μαρίνα Ασλάνογλου: Δοκιμάστηκα πολύ ψυχολογικά, πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου, πέρυσι κυκλοφορούσα με περούκα
«Είχα πολυεστιακή αλωπεκία, την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας από το διαζύγιο, εμφανίστηκε αυτό», εξομολογήθηκε συγκινημένη η ηθοποιός
Μία εξομολόγηση έκανε η Μαρίνα Ασλάνογλου για ένα πρόβλημα υγείας με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη την περασμένη χρονιά, αποκαλύπτοντας πως έχασε τα μαλλιά της και κυκλοφορούσε με περούκα στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.
Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και εξήγησε πως αποφάσισε πρώτη φορά να μιλήσει για το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε, με αφορμή τη νέα παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί «Η Συγκάτοικος», η οποία αφορά στην εσωτερική δύναμη, την οποία βρήκε και η ίδια μέσα από αυτή την περιπέτεια: «Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία με ένα θέμα υγείας, αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό», είπε αρχικά.
Η Μαρίνα Ασλάνογλου στη συνέχεια ανέφερε πως ήρθε αντιμέτωπη με την πολυεστιακή αλωπεκία: «Δεν είχα μοιραστεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πέρυσι καθόμουν εδώ, σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο Συσσοβίτη και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου. Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία», επισήμανε.
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Όπως σημείωσε, δεν ασθανόταν τότε έτοιμη να το μοιραστεί με τον κόσμο, γιατί ήταν κάτι που τη στενοχωρούσε και στόχος της ήταν να περνάει αισιόδοξα μηνύματα: «Δεν μπορούσα να το μοιραστώ γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία. Ήθελα να πω μια ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα, κι έλεγα "δεν είναι όνειρο τελικά, το ζω”. Είπα στον εαυτό μου "Μαρίνα, θα βγάλεις μαλλιά”. Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνη, ενέσιμα στο κεφάλι κτλ…».
«Οι γιατροί μου έλεγαν να μην αγχώνομαι, να μην θυμώνω, να μην στεναχωριέμαι, γιατί όλο αυτό είναι πυροδοτικό για αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε η Μαρίνα Ασλάνογλου και τόνισε πως κοιτάζει την εικόνα της στην οθόνη και χαίρεται: «Τώρα τα έχω και τα βλέπω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό που μου συμβαίνει. Βγήκα πολύ δυνατή από όλο αυτό».
Η ηθοποιός εξήγησε πως όλο αυτό ξεκίνησε από στρες και άγχος, ιδιαίτερα την περίοδο του διαζυγίου της: «Την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας από το διαζύγιο, εμφανίστηκε αυτό…Για ένα διάστημα πάγωσα το συναίσθημά μου, να αποστασιωθώ από πράγματα που μπορούσαν να με πληγώσουν, να με στενοχωρήσουν, να με πληγώσουν», είπε.
Η ίδια δήλωσε πως προσπαθούσε να είναι δυνατή, ωστόσο υπήρξαν φορές που δεν τα κατάφερνε: «Δεν το έδειξα ποτέ. Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αλλά ήμουν πολύ τυχερή, γιατί δεν έχασα φρύδια και βλεφαρίδες», συμπλήρωσε και ανέφερε πως αποφάσισε να μιλήσει γιατί θέλει να βοηθήσει και να δώσει δύναμη σε όσες γυναίκες περνάνε κάτι αντίστοιχο.
Ο γιος της ήταν εκείνος που της έδινε δύναμη, παρόλο που το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο και για εκείνον: «Ο γιος μου είχε δει την εικόνα μου. Στενοχωριόταν. Όταν με είδε με την περούκα έπαθε ένα σοκ… Μου έλεγε "δεν θέλω να τη φοράς"», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως στην πορεία το συνήθισε και πλέον, εφόσον βλέπει τη μητέρα του καλά, είναι και ο ίδιος πολύ χαρούμενος.
Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και εξήγησε πως αποφάσισε πρώτη φορά να μιλήσει για το αυτοάνοσο με το οποίο διαγνώστηκε, με αφορμή τη νέα παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί «Η Συγκάτοικος», η οποία αφορά στην εσωτερική δύναμη, την οποία βρήκε και η ίδια μέσα από αυτή την περιπέτεια: «Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία με ένα θέμα υγείας, αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό», είπε αρχικά.
Η Μαρίνα Ασλάνογλου στη συνέχεια ανέφερε πως ήρθε αντιμέτωπη με την πολυεστιακή αλωπεκία: «Δεν είχα μοιραστεί τίποτα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πέρυσι καθόμουν εδώ, σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο Συσσοβίτη και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου. Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
Όπως σημείωσε, δεν ασθανόταν τότε έτοιμη να το μοιραστεί με τον κόσμο, γιατί ήταν κάτι που τη στενοχωρούσε και στόχος της ήταν να περνάει αισιόδοξα μηνύματα: «Δεν μπορούσα να το μοιραστώ γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία. Ήθελα να πω μια ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα, κι έλεγα "δεν είναι όνειρο τελικά, το ζω”. Είπα στον εαυτό μου "Μαρίνα, θα βγάλεις μαλλιά”. Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνη, ενέσιμα στο κεφάλι κτλ…».
«Οι γιατροί μου έλεγαν να μην αγχώνομαι, να μην θυμώνω, να μην στεναχωριέμαι, γιατί όλο αυτό είναι πυροδοτικό για αυτό που συμβαίνει», πρόσθεσε η Μαρίνα Ασλάνογλου και τόνισε πως κοιτάζει την εικόνα της στην οθόνη και χαίρεται: «Τώρα τα έχω και τα βλέπω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό που μου συμβαίνει. Βγήκα πολύ δυνατή από όλο αυτό».
Η ηθοποιός εξήγησε πως όλο αυτό ξεκίνησε από στρες και άγχος, ιδιαίτερα την περίοδο του διαζυγίου της: «Την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας από το διαζύγιο, εμφανίστηκε αυτό…Για ένα διάστημα πάγωσα το συναίσθημά μου, να αποστασιωθώ από πράγματα που μπορούσαν να με πληγώσουν, να με στενοχωρήσουν, να με πληγώσουν», είπε.
Η ίδια δήλωσε πως προσπαθούσε να είναι δυνατή, ωστόσο υπήρξαν φορές που δεν τα κατάφερνε: «Δεν το έδειξα ποτέ. Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αλλά ήμουν πολύ τυχερή, γιατί δεν έχασα φρύδια και βλεφαρίδες», συμπλήρωσε και ανέφερε πως αποφάσισε να μιλήσει γιατί θέλει να βοηθήσει και να δώσει δύναμη σε όσες γυναίκες περνάνε κάτι αντίστοιχο.
Ο γιος της ήταν εκείνος που της έδινε δύναμη, παρόλο που το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο και για εκείνον: «Ο γιος μου είχε δει την εικόνα μου. Στενοχωριόταν. Όταν με είδε με την περούκα έπαθε ένα σοκ… Μου έλεγε "δεν θέλω να τη φοράς"», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως στην πορεία το συνήθισε και πλέον, εφόσον βλέπει τη μητέρα του καλά, είναι και ο ίδιος πολύ χαρούμενος.
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