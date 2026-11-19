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Γιάννης Ταουσιάνης: «Όταν υπηρετείς το εθνόσημο υπάρχει κάτι μαγικό, αυτή η ομάδα είναι μία πολύ δυνατή παρέα»
Γιάννης Ταουσιάνης: «Όταν υπηρετείς το εθνόσημο υπάρχει κάτι μαγικό, αυτή η ομάδα είναι μία πολύ δυνατή παρέα»
Ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, μίλησε στο «The Football Show» για την ομάδα και τη μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στην τελική φάση του Euro
Ο έμπειρος τεχνικός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Football Show», όπου μίλησερ για τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής U21 στην τελική φάση του Euro που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, τις δύσκολες μάχες στα play off με την Ισλανδία, αλλά και για τις σχέσεις που διέπουν το σύνολο.
«Στο τέλος του παιχνιδικού με τη Βόρεια Ιρλανδία ήταν δικαιολογημένο ότι υπήρχε πικρία» σχολίασε αρχικά ο Γιάννης Ταουσιάνης και συνέχισε «Η διαδικασία με τα μπαράζ και με τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν ψυχοφθόρα. Τα δύο παιχνίδια με την Ισλανδία ήταν πολύ δύσκολα, εξαντλητικά και εξουθενωτικά, σωματικά, πνευματικά και ψυχικά».
«Μας δυσκόλεψαν αρκετά οι καιρικές συνθήκες στην Ισλανδία» είπε για το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι των μπαράζ. Όσο για τη ρεβάνς που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, ανέφερε «Κάναμε εξαιρετικές εκτελέσεις, οι παίκτες ήταν έτοιμοι πνευματικά, το πίστευαν».
Για να φτάσουμε βέβαια εκεί, χρειάστηκε το τέρμα του Κωστούλα στην εκπνοή. «Όταν έβαλε το γκολ ο Κωστούλας αισθανθήκαμε όλοι ότι αυτήν την πρόκριση δεν θα τη χάσουμε ότι και να γίνει» τα λόγια του Γιάννη Ταουσιάνη.
«Αυτή η ομάδα είναι μία πολύ δυνατή παρέα» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός. «Το στοιχείο της ομοψυχίας αυτό το σύνολο το έχει καταθέσει σε όλη τη διαδρομή. Όταν υπηρετείς βέβαια το εθνόσημο, υπάρχει κάτι μαγικό».
Όσο για την πιθανή «ενίσχυση» με παίκτες από την Ανδρών, δήλωσε «Πάντα προέχουν τα πλάνα και οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πολύ ευχάριστο ότι επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους ο Στέφανος Τζίμας», ενώ έκλεισε λέγοντας συγκιμενημένος «Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος με αυτά τα παιδιά, που έχουν χαρίσει τρομερά όμορφα συναισθήματα».
«Στο τέλος του παιχνιδικού με τη Βόρεια Ιρλανδία ήταν δικαιολογημένο ότι υπήρχε πικρία» σχολίασε αρχικά ο Γιάννης Ταουσιάνης και συνέχισε «Η διαδικασία με τα μπαράζ και με τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν ψυχοφθόρα. Τα δύο παιχνίδια με την Ισλανδία ήταν πολύ δύσκολα, εξαντλητικά και εξουθενωτικά, σωματικά, πνευματικά και ψυχικά».
«Μας δυσκόλεψαν αρκετά οι καιρικές συνθήκες στην Ισλανδία» είπε για το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι των μπαράζ. Όσο για τη ρεβάνς που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, ανέφερε «Κάναμε εξαιρετικές εκτελέσεις, οι παίκτες ήταν έτοιμοι πνευματικά, το πίστευαν».
Για να φτάσουμε βέβαια εκεί, χρειάστηκε το τέρμα του Κωστούλα στην εκπνοή. «Όταν έβαλε το γκολ ο Κωστούλας αισθανθήκαμε όλοι ότι αυτήν την πρόκριση δεν θα τη χάσουμε ότι και να γίνει» τα λόγια του Γιάννη Ταουσιάνη.
«Αυτή η ομάδα είναι μία πολύ δυνατή παρέα» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός. «Το στοιχείο της ομοψυχίας αυτό το σύνολο το έχει καταθέσει σε όλη τη διαδρομή. Όταν υπηρετείς βέβαια το εθνόσημο, υπάρχει κάτι μαγικό».
Όσο για την πιθανή «ενίσχυση» με παίκτες από την Ανδρών, δήλωσε «Πάντα προέχουν τα πλάνα και οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πολύ ευχάριστο ότι επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους ο Στέφανος Τζίμας», ενώ έκλεισε λέγοντας συγκιμενημένος «Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος με αυτά τα παιδιά, που έχουν χαρίσει τρομερά όμορφα συναισθήματα».
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