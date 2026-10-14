Ενθουσιασμένη η Φλόρενς Πιου με την Ελλάδα: Μου αρέσει πολύ, η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη και το τζατζίκι τέλειο
Ενθουσιασμένη η Φλόρενς Πιου με την Ελλάδα: Μου αρέσει πολύ, η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη και το τζατζίκι τέλειο
Η ηθοποιός περιέγραψε την αγαπημένη της ανάμνηση από τα γυρίσματα που έκανε στην Ακρόπολη για την ταινία «The Little Drummer Girl» - «Ήταν μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία», είπε
Ενθουσιασμένη με την Ελλάδα δηλώνει η Φλόρενς Πιου, η οποία εξομολογήθηκε πως της αρέσει πολύ να περνάει χρόνο στη χώρα και να απολαμβάνει τα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, καθώς θεωρεί πως είναι η καλύτερη.
Η ηθοποιός, με αφορμή την κυκλοφορία της σειράς «East of Eden» στην οποία πρωταγωνιστεί, έδωσε συνέντευξη στο Conde Nast Traveller κατά την οποία μίλησε για τις αγαπημένες της ταξιδιωτικές αναμνήσεις.
Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το ωραίο μέρος για να χαλαρώνει ξαπλωμένη σε κάποια παραλία, η Πιου απάντησε χαρακτηριστικά: «Μάλλον η Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και όλες αυτές οι γιαγιάδες και οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες πάντα μου γεμίζουν την καρδιά. Και φυσικά, λόγω του φαγητού. Νομίζω ότι η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη, γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη, τέλεια. Λαχανικά, τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο, τέλεια. Τζατζίκι, τέλειο. Είναι τέλεια».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός δήλωσε πως το «αγαπημένο της θαύμα του κόσμου» είναι η Ακρόπολη και περιέγραψε ένα σκηνικό από τα γυρίσματα της ταινίας του 2018 «The Little Drummer Gil» που πραγματοποιήθηκαν εκεί, το οποίο της έχει μείνει αξέχαστο: «Μάλλον η Ακρόπολη. Ήταν μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Γυρίζαμε εκεί τη νύχτα για το "The Little Drummer Girl" και δεν υπήρχε κανείς εκεί πάνω. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ να ξαναζήσω κάτι τέτοιο στη ζωή μου, γιατί ήμασταν μόνοι μας, το συνεργείο και το καστ. Όλα τα φώτα φώτιζαν τους κίονες και υπήρχε ένα υπέροχο πλάνο που μου ζήτησε να κάνω ο σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ, όπου χόρευα και οι σκιές έπεφταν πάνω στο κτίριο και στα ερείπια. Ήταν σαν να περνούσα όλο το βράδυ σε μια στιγμή "δεν το πιστεύω ότι το ζω". Ήταν η μοναδική νυχτερινή λήψη που δεν με ένοιαζε καθόλου τι ώρα ήταν, απλώς και μόνο επειδή ήταν τόσο ονειρικά εκεί», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, με αφορμή την κυκλοφορία της σειράς «East of Eden» στην οποία πρωταγωνιστεί, έδωσε συνέντευξη στο Conde Nast Traveller κατά την οποία μίλησε για τις αγαπημένες της ταξιδιωτικές αναμνήσεις.
Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το ωραίο μέρος για να χαλαρώνει ξαπλωμένη σε κάποια παραλία, η Πιου απάντησε χαρακτηριστικά: «Μάλλον η Ελλάδα. Μου αρέσει πολύ να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και όλες αυτές οι γιαγιάδες και οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες πάντα μου γεμίζουν την καρδιά. Και φυσικά, λόγω του φαγητού. Νομίζω ότι η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη, γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη, τέλεια. Λαχανικά, τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο, τέλεια. Τζατζίκι, τέλειο. Είναι τέλεια».
In this edition of our Globetrotter series, Florence Pugh debates holiday red flags, her favourite childhood travel memories and nominates her eighth wonder of the world. https://t.co/OHgR5HmOoC— Condé Nast Traveler (@CNTraveler) October 13, 2026
Στη συνέχεια, η ηθοποιός δήλωσε πως το «αγαπημένο της θαύμα του κόσμου» είναι η Ακρόπολη και περιέγραψε ένα σκηνικό από τα γυρίσματα της ταινίας του 2018 «The Little Drummer Gil» που πραγματοποιήθηκαν εκεί, το οποίο της έχει μείνει αξέχαστο: «Μάλλον η Ακρόπολη. Ήταν μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Γυρίζαμε εκεί τη νύχτα για το "The Little Drummer Girl" και δεν υπήρχε κανείς εκεί πάνω. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ να ξαναζήσω κάτι τέτοιο στη ζωή μου, γιατί ήμασταν μόνοι μας, το συνεργείο και το καστ. Όλα τα φώτα φώτιζαν τους κίονες και υπήρχε ένα υπέροχο πλάνο που μου ζήτησε να κάνω ο σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ, όπου χόρευα και οι σκιές έπεφταν πάνω στο κτίριο και στα ερείπια. Ήταν σαν να περνούσα όλο το βράδυ σε μια στιγμή "δεν το πιστεύω ότι το ζω". Ήταν η μοναδική νυχτερινή λήψη που δεν με ένοιαζε καθόλου τι ώρα ήταν, απλώς και μόνο επειδή ήταν τόσο ονειρικά εκεί», είπε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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