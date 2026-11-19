Τραπεζική ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο: Με δυσκολία η επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

Κέρδη άνω του 1% για τις τραπεζικές μετοχές μετά τη διήμερη «βουτιά» - Οι αγοραστές έχασαν την αρχική τους δυναμική με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κλείσει μακριά από τα υψηλά ημέρας