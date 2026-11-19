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Τσιτσιπάς και Αγγελίνος σε ζωολογικό κήπο στη Ρουάντα: «Ο μέσος Γλυφαδιώτης» είπαν για τους γορίλες που κοιμόντουσαν, βίντεο
Τσιτσιπάς και Αγγελίνος σε ζωολογικό κήπο στη Ρουάντα: «Ο μέσος Γλυφαδιώτης» είπαν για τους γορίλες που κοιμόντουσαν, βίντεο
Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές του τένις διασκέδαζαν στο εθνικό πάρκο ηφαιστείων στη Ρουάντα κάνοντας παρέα με γορίλες
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στη Ρουάντα και στην περιοχή Κινίγκι, εκεί όπου στεγάζεται το εθνικό πάρκο ηφαιστείων για να κάνει τις διακοπές του και να ξεφύγει από την καθημερινότητα του τένις.
Εκεί βρέθηκαν μαζί του, ο αδερφός του Πέτρος, αλλά και ο φίλος του και πρώην τενίστας, Τέο Αγγελίνος.
Μαζί είδαν γορίλες στο φυσικό τους περιβάλλον και τους παρομοίασαν με Γλυφαδιώτες.
Χαρακτηριστικά σε story που δημοσίευσε ο Στέφανος, ακούγεται να λέει: «Ο μέσος Γλυφαδιώτης», την ώρα που παρατηρούν γορίλες να κοιμούνται.
Εκεί βρέθηκαν μαζί του, ο αδερφός του Πέτρος, αλλά και ο φίλος του και πρώην τενίστας, Τέο Αγγελίνος.
Μαζί είδαν γορίλες στο φυσικό τους περιβάλλον και τους παρομοίασαν με Γλυφαδιώτες.
Χαρακτηριστικά σε story που δημοσίευσε ο Στέφανος, ακούγεται να λέει: «Ο μέσος Γλυφαδιώτης», την ώρα που παρατηρούν γορίλες να κοιμούνται.
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