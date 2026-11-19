Η απάντηση της ΑΕΚ στην επίθεση των Τούρκων χάκερς: Με τη γαλάζια εμφάνιση απέναντι στη Γαλατασαράι
Η απάντηση της ΑΕΚ στην επίθεση των Τούρκων χάκερς: Με τη γαλάζια εμφάνιση απέναντι στη Γαλατασαράι
Η Ένωση γνωστοποίησε την απόφαση αυτή με ανακοίνωσή της - «Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία» αναφέρει
Η ΑΕΚ αποφάσισε να... απαντήσει στην επίθεση που δέχθηκε το επίσημο σάιτ της ΠΑΕ από Τούρκους χάκερς.
Η απάντηση θα έρθει εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς όπως έκανε γνωστό θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Γαλατσαράι με τη γαλάζια εμφάνιση. Το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8/12 (22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η ΑΕΚ στις εντός έδρας αναμετρήσεις, αγωνίζεται με την κιτρινόμαυρη εμφάνιση που είναι και η πρώτη της ομάδας. Παρόλα αυτά, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση της ΠΑΕ, αυτό θα αλλάξει στο ματς με τους πρωταθλητές Τουρκίας. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται και η αναφορά στην επίθεση που δέχθηκε το επίσημο σάιτ της ομάδας από τους Τούρκους χάκερς.
«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.
Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.
Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ.
Η απάντηση θα έρθει εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς όπως έκανε γνωστό θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Γαλατσαράι με τη γαλάζια εμφάνιση. Το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8/12 (22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η ΑΕΚ στις εντός έδρας αναμετρήσεις, αγωνίζεται με την κιτρινόμαυρη εμφάνιση που είναι και η πρώτη της ομάδας. Παρόλα αυτά, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση της ΠΑΕ, αυτό θα αλλάξει στο ματς με τους πρωταθλητές Τουρκίας. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται και η αναφορά στην επίθεση που δέχθηκε το επίσημο σάιτ της ομάδας από τους Τούρκους χάκερς.
«Όπως είναι γνωστό, χθες το βράδυ η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ δέχθηκε θρασύδειλη επίθεση από Τούρκους χάκερς με προκλητικό και ακραία εθνικιστικό περιεχόμενο.
Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από αυτά.
Η ΑΕΚ αποφάσισε να παραταχθεί στο παιχνίδι με την Γαλατασαράι με τη γαλάζια της εμφάνιση» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΕΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα