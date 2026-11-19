Η απάντηση της ΑΕΚ στην επίθεση των Τούρκων χάκερς: Με τη γαλάζια εμφάνιση απέναντι στη Γαλατασαράι

Η Ένωση γνωστοποίησε την απόφαση αυτή με ανακοίνωσή της - « Η ΑΕΚ έχει Ιστορία, Αρχές και ξεκάθαρη αντίληψη για το αθλητικό πνεύμα, άρρηκτα συνδεδεμένα με το Ευ Αγωνίζεσθαι και την Ελληνική Φιλοξενία» αναφέρει