Ο Νόα Γουάιλ δωρίζει ένα εκατομμύριο δολάρια για να απαλλαγούν 150.000 Αμερικανοί από χρέη για νοσήλια
Ο Νόα Γουάιλ δωρίζει ένα εκατομμύριο δολάρια για να απαλλαγούν 150.000 Αμερικανοί από χρέη για νοσήλια
Οι οφειλές και τα έξοδα περίθαλψης ακολουθούν τους ανθρώπους μέχρι το σπίτι τους, υπογράμμισε ο 55χρονος ηθοποιός
Ένα εκατομμύριο δολάρια δωρίζει ο Νόα Γουάιλ για να βοηθήσει περισσότερους από 150.000 Αμερικανούς να απαλλαγούν από οφειλές για νοσήλια και άλλες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.
Ο 55χρονος ηθοποιός που ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE ενώνει τις δυνάμεις του με την εταιρεία FIGS, η οποία προσφέρει επιπλέον ένα εκατομμύριο δολάρια, σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαγραφή χρεών συνολικού ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Undue Medical Debt, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διαγραφή οφειλών από δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε δολάριο που προσφέρεται μέσω του προγράμματος επιτρέπει την οριστική διαγραφή τουλάχιστον 100 δολαρίων από επιλέξιμες οφειλές για υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας οικονομική ανακούφιση σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Ο Γουάιλ, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της FIGS και εκτελεστικός παραγωγός, υπογράμμισε τις συνέπειες που μπορεί να έχει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινότητα των ασθενών. «Οι οφειλές για νοσήλια και έξοδα περίθαλψης ακολουθούν τους ανθρώπους μέχρι το σπίτι τους, προκαλούν μακροχρόνιες καταστροφικές συνέπειες και αλλάζουν συνολικά την εμπειρία της περίθαλψης», ανέφερε σε δήλωσή του.
«Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε μια προσπάθεια, η οποία απαλλάσσει πραγματικά τις οικογένειες από ένα σημαντικό βάρος, όπως και τους εξαιρετικούς ανθρώπους που προσπαθούν να τις βοηθήσουν», πρόσθεσε.
Ο 55χρονος ηθοποιός που ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE ενώνει τις δυνάμεις του με την εταιρεία FIGS, η οποία προσφέρει επιπλέον ένα εκατομμύριο δολάρια, σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαγραφή χρεών συνολικού ύψους τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Undue Medical Debt, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διαγραφή οφειλών από δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε δολάριο που προσφέρεται μέσω του προγράμματος επιτρέπει την οριστική διαγραφή τουλάχιστον 100 δολαρίων από επιλέξιμες οφειλές για υπηρεσίες υγείας, προσφέροντας οικονομική ανακούφιση σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Noah Wyle Teams Up with FIGS to Erase $200 Million in Medical Debt for Over 150,000 Americans https://t.co/L44a49WgbO— People (@people) November 18, 2026
«Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε μια προσπάθεια, η οποία απαλλάσσει πραγματικά τις οικογένειες από ένα σημαντικό βάρος, όπως και τους εξαιρετικούς ανθρώπους που προσπαθούν να τις βοηθήσουν», πρόσθεσε.
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