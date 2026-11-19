Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως: Στήνεται λούνα παρκ με ρόδα 33 μέτρων, δείτε βίντεο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως: Στήνεται λούνα παρκ με ρόδα 33 μέτρων, δείτε βίντεο
Θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο
Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει το Πεδίον του Άρεως, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες στολισμού και στησίματος των εγκαταστάσεων για το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο.
Φέτος, στον χώρο θα λειτουργεί ένα σχεδόν κανονικό λούνα παρκ. Στην περιοχή του αγάλματος Κωνσταντίνου ξεχωρίζει η μεγάλη ρόδα ύψους 33 μέτρων, η οποία φαίνεται από εκατοντάδες μέτρα απόσταση, πλαισιωμένη από καρουζέλ.
Παράλληλα, στην πλατεία Οικονομίδη θα λειτουργήσει παγοδρόμιο, ενώ στο πάρκο θα υπάρχουν επίσης μικρή ρόδα, κινηματογράφος 3D, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR), τραμπολίνο και ψυχαγωγικά παιχνίδια για παιδιά.
Το γιορτινό σκηνικό συμπληρώνουν η χριστουγεννιάτικη αγορά με δώρα και στολίδια, δεκάδες οικίσκοι εστίασης, συναυλίες και εκδηλώσεις.
Το Χωριό θα λειτουργεί καθημερινές 16:30–22:00 και Σαββατοκύριακα 10:00–22:00.
Φέτος, στον χώρο θα λειτουργεί ένα σχεδόν κανονικό λούνα παρκ. Στην περιοχή του αγάλματος Κωνσταντίνου ξεχωρίζει η μεγάλη ρόδα ύψους 33 μέτρων, η οποία φαίνεται από εκατοντάδες μέτρα απόσταση, πλαισιωμένη από καρουζέλ.
Παράλληλα, στην πλατεία Οικονομίδη θα λειτουργήσει παγοδρόμιο, ενώ στο πάρκο θα υπάρχουν επίσης μικρή ρόδα, κινηματογράφος 3D, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR), τραμπολίνο και ψυχαγωγικά παιχνίδια για παιδιά.
Το γιορτινό σκηνικό συμπληρώνουν η χριστουγεννιάτικη αγορά με δώρα και στολίδια, δεκάδες οικίσκοι εστίασης, συναυλίες και εκδηλώσεις.
Το Χωριό θα λειτουργεί καθημερινές 16:30–22:00 και Σαββατοκύριακα 10:00–22:00.
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