Λούκας Γιώρκας: To X Factor μου άνοιξε πόρτες, αλλά μου έκλεισε κιόλας, δεν το λέω με στενοχώρια
Λούκας Γιώρκας: To X Factor μου άνοιξε πόρτες, αλλά μου έκλεισε κιόλας, δεν το λέω με στενοχώρια
Είσαι περισσότερο τηλεοπτικό πρόσωπο παρά καλλιτεχνικό, εξήγησε ο τραγουδιστής
Για τον Λούκα Γιώρκα, το «X Factor» άνοιξε επαγγελματικές πόρτες, αλλά ταυτόχρονα λειτούργησε και ως εμπόδιο στην καλλιτεχνική του πορεία. Ο τραγουδιστής που είχε αναδειχθεί νικητής του talent show το 2009 ανέφερε ότι η μεγάλη αναγνωρισιμότητα τού έδωσε ευκαιρίες τόσο στην τηλεόραση όσο και στο τραγούδι, χωρίς να έχει προλάβει να δημιουργήσει το καλλιτεχνικό έργο που θα του επέτρεπε να σταθεί ισότιμα δίπλα σε καταξιωμένους συναδέλφους του.
Ο Λούκας Γιώρκας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και αναγνώρισε ότι η συμμετοχή του X-Factor τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και απορρίψεις. «Μου άνοιξε πόρτες, αλλά μου έκλεισε κιόλας. Και δεν το λέω με στενοχώρια. Είναι κάτι που θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Όταν βγαίνεις από ένα τηλεοπτικό παιχνίδι με τόσο μεγάλη τηλεθέαση, γίνεσαι ξαφνικά ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Είσαι, όμως, περισσότερο τηλεοπτικό πρόσωπο παρά καλλιτεχνικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Σου ανοίγονται ευκαιρίες στην τηλεόραση, αλλά και στο τραγούδι, επειδή ακριβώς η τηλεόραση σε έχει κάνει γνωστό. Από την άλλη, δεν διαθέσεις ακόμη το καλλιτεχνικό έργο που θα σου επιτρέψει να σταθείς ισότιμα απέναντι σε ανθρώπους που έχουν ήδη διαγράψει μια σημαντική πορεία», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο τραγουδιστής σημείωσε πως η απότομη επιτυχία, χωρίς να έχουν προηγηθεί τα απαραίτητα στάδια καλλιτεχνικής εξέλιξης, οδηγεί αναπόφευκτα σε μια πτώση, με το ζητούμενο να είναι η διαχείρισή της και η συνέχιση της πορείας του καλλιτέχνη. «Είναι σαν να σε ανεβάζουν κατευθείαν στον έκτο όροφο χωρίς να έχεις περάσει από τους προηγούμενους πέντε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα έρθει και η πτώση. Το θέμα είναι πως θα καταφέρει ο καθένας να επιβιώσει και να συνεχίσει μετά από αυτήν», κατέληξε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ακολουθούσε την ίδια πορεία, καθώς οι εμπειρίες του τον διαμόρφωσαν ως καλλιτέχνη. Όπως είπε: «Επειδή αυτή ακριβώς η διαδρομή ήταν που με έφερε στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα και μέσα από αυτήν εξελίχθηκα, δεν θα του έδινα κάποια διαφορετική συμβουλή. Θα του έλεγα να ακολουθήσει την ίδια πορεία. Βέβαια, αυτό αφορά αποκλειστικά εμένα και δεν σημαίνει ότι θα έδινα την ίδια συμβουλή σε ένα παιδί που ξεκινά σήμερα. Οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει τα talent shows».
Παράλληλα, εξήγησε πως το πρώτο «X Factor» είχε τεράστια απήχηση, αλλά σήμερα, μετά την προβολή δεκάδων αντίστοιχων προγραμμάτων, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. «Εμείς συμμετείχαμε στο πρώτο X Factor, το οποίο είχε τεράστια προβολή. Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες αντίστοιχα προγράμματα και οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Σε έναν νέο καλλιτέχνη θα έλεγα να δουλεύει πολύ, να κάνει όσο περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις μπορεί και να εξελίσσεται συνεχώς. Αν κάποια στιγμή επιλέξει να συμμετάσχει σε ένα talent show, να το αντιμετωπίσει ως μια εμπειρία και τίποτα περισσότερο», συμπλήρωσε.
Ο Λούκας Γιώρκας έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και αναγνώρισε ότι η συμμετοχή του X-Factor τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και απορρίψεις. «Μου άνοιξε πόρτες, αλλά μου έκλεισε κιόλας. Και δεν το λέω με στενοχώρια. Είναι κάτι που θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Όταν βγαίνεις από ένα τηλεοπτικό παιχνίδι με τόσο μεγάλη τηλεθέαση, γίνεσαι ξαφνικά ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Είσαι, όμως, περισσότερο τηλεοπτικό πρόσωπο παρά καλλιτεχνικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Σου ανοίγονται ευκαιρίες στην τηλεόραση, αλλά και στο τραγούδι, επειδή ακριβώς η τηλεόραση σε έχει κάνει γνωστό. Από την άλλη, δεν διαθέσεις ακόμη το καλλιτεχνικό έργο που θα σου επιτρέψει να σταθείς ισότιμα απέναντι σε ανθρώπους που έχουν ήδη διαγράψει μια σημαντική πορεία», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο τραγουδιστής σημείωσε πως η απότομη επιτυχία, χωρίς να έχουν προηγηθεί τα απαραίτητα στάδια καλλιτεχνικής εξέλιξης, οδηγεί αναπόφευκτα σε μια πτώση, με το ζητούμενο να είναι η διαχείρισή της και η συνέχιση της πορείας του καλλιτέχνη. «Είναι σαν να σε ανεβάζουν κατευθείαν στον έκτο όροφο χωρίς να έχεις περάσει από τους προηγούμενους πέντε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα έρθει και η πτώση. Το θέμα είναι πως θα καταφέρει ο καθένας να επιβιώσει και να συνεχίσει μετά από αυτήν», κατέληξε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, τόνισε πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ακολουθούσε την ίδια πορεία, καθώς οι εμπειρίες του τον διαμόρφωσαν ως καλλιτέχνη. Όπως είπε: «Επειδή αυτή ακριβώς η διαδρομή ήταν που με έφερε στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα και μέσα από αυτήν εξελίχθηκα, δεν θα του έδινα κάποια διαφορετική συμβουλή. Θα του έλεγα να ακολουθήσει την ίδια πορεία. Βέβαια, αυτό αφορά αποκλειστικά εμένα και δεν σημαίνει ότι θα έδινα την ίδια συμβουλή σε ένα παιδί που ξεκινά σήμερα. Οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει τα talent shows».
Παράλληλα, εξήγησε πως το πρώτο «X Factor» είχε τεράστια απήχηση, αλλά σήμερα, μετά την προβολή δεκάδων αντίστοιχων προγραμμάτων, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. «Εμείς συμμετείχαμε στο πρώτο X Factor, το οποίο είχε τεράστια προβολή. Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες αντίστοιχα προγράμματα και οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Σε έναν νέο καλλιτέχνη θα έλεγα να δουλεύει πολύ, να κάνει όσο περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις μπορεί και να εξελίσσεται συνεχώς. Αν κάποια στιγμή επιλέξει να συμμετάσχει σε ένα talent show, να το αντιμετωπίσει ως μια εμπειρία και τίποτα περισσότερο», συμπλήρωσε.
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