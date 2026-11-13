Η Τζένιφερ Λόπεζ «έβαλε φωτιά» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης με το διάφανο κορμάκι που φόρεσε για συναυλία, δείτε βίντεο
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Τζένιφερ Λόπεζ Metropolitan Museum of Arts Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης

Η Τζένιφερ Λόπεζ «έβαλε φωτιά» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης με το διάφανο κορμάκι που φόρεσε για συναυλία, δείτε βίντεο

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Proof of Love»

Η Τζένιφερ Λόπεζ «έβαλε φωτιά» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης με το διάφανο κορμάκι που φόρεσε για συναυλία, δείτε βίντεο
32 ΣΧΟΛΙΑ
Μια συναυλία έκπληξη που συνοδεύτηκε με μια «καυτή» εμφάνιση έδωσε η Τζένιφερ Λόπεζ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art) στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη.

Κάνοντας την εμφάνισή της πάνω στους ώμους χορευτών, η 57χρονη Λόπεζ φώναξε «ας τους προσφέρουμε ένα σόου!».



Στη συνέχεια, η διάσημη τραγουδίστρια έβγαλε με θεατρικό τρόπο το πανωφόρι της, αποκαλύπτοντας ένα αστραφτερό, διάφανο κορμάκι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε, επίσης, για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Proof of Love» το οποίο περιλαμβάνεται στη νέα πολυτελή έκδοση του άλμπουμ της «Love?», που κυκλοφόρησε το 2011, σε συνεργασία με την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Bilt.



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Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής εμφάνισής της, η Λόπεζ χάρισε επίσης στο κοινό ερμηνείες των κλασικών επιτυχιών της «Waiting for Tonight», «Love Don't Cost a Thing» και «On the Floor».

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση της σούπερ σταρ στο Met την Τρίτη έρχεται εν μέσω ανησυχιών για το ενδεχόμενο επαγγελματικής εξουθένωσης, εξαιτίας του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η JLo πρόκειται να γίνει το νέο πρόσωπο του οίκου Dolce & Gabbana, σε μια συμφωνία που αναμένεται να της αποφέρει 20 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, σχεδιάζει διεθνή περιοδεία για την επόμενη χρονιά ενώ στις υποχρεώσεις της υπάρχει και η προώθηση δύο ταινιών: του «The JLo Show», που αφορά την πρόσφατη σειρά εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, και του επερχόμενου αστυνομικού θρίλερ «The Last Mrs Parrish».
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