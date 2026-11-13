Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γυάλινα καλαμάκια
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΕΤ Καλαμάκια

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γυάλινα καλαμάκια

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γυάλινα καλαμάκια
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Συσκευασία με γυάλινα καλαμάκια ανακαλεί ο ΕΦΕΤ λόγω αλλοίωσης της εξωτερικής τους επιφάνειας κατά τη χρήση του.

friends straws & Brush set 4Pcs» που εισάγεται από την Πολωνία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο ‘Sinsay’.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γυάλινα καλαμάκια


Κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας, τo προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε «μη κανονικό», διότι κατά την επαφή με τρόφιμα υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης του, παρατηρήθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαιτίας της διαλυτοποίησης των συστατικών τους και της μεταφοράς τους στο τρόφιμο.

Προκύπτει ότι «το εν λόγω δείγμα υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του, δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει σε αυτό συστατικά σε ποσότητες που είναι δυνατόν να επιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ή/και να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.
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