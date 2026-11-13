Απρόοπτο για την Άλανις Μορισέτ: Έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια χορευτικής φιγούρας, δείτε βίντεο
GALA
Αλάνις Μορισέτ Ατύχημα Συναυλία

Απρόοπτο για την Άλανις Μορισέτ: Έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια χορευτικής φιγούρας, δείτε βίντεο

Τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στη βάση του μικροφώνου, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί στο πάτωμα

Απρόοπτο για την Άλανις Μορισέτ: Έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια χορευτικής φιγούρας, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα απρόοπτο στη σκηνή είχε η Άλανις Μορισέτ κατά τη διάρκεια συναυλίας της, όταν έπεσε, ενώ χόρευε και τραγουδούσε την επιτυχία της «Uninvited», από το 1998.

Σε βίντεο από την εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, η 52χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να στριφογυρίζει στη σκηνή, παρασυρμένη από τον ρυθμό του κομματιού, όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στη βάση του μικροφώνου. Η βάση ανατράπηκε με αποτέλεσμα η Μορισέτ να βρεθεί στο πάτωμα.

Δείτε βίντεο



Η καλλιτέχνιδα ωστόσο, δεν άφησε την πτώση να επηρεάσει την εμφάνισή της. Γύρισε γρήγορα στο πλάι, σηκώθηκε και συνέχισε να χορεύει, κουνώντας έντονα το κεφάλι και υψώνοντας τις γροθιές της στον αέρα, ολοκληρώνοντας κανονικά τη συναυλία. 

Στα social media σχολιάστηκε με χιούμορ η πτώση της, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο επανήλθε. «Κατάφερε και πάλι να το κάνει να φαίνεται κουλ», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι ήταν «τόσο χαριτωμένη».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης