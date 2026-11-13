Απρόοπτο για την Άλανις Μορισέτ: Έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια χορευτικής φιγούρας, δείτε βίντεο

στο Λος Άντζελες

Ένα απρόοπτο στη σκηνή είχε ηκατά τη διάρκεια συναυλίας της, όταν έπεσε, ενώ χόρευε και τραγουδούσε την επιτυχία της «Uninvited», από το 1998.Σε βίντεο από την εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η 52χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να στριφογυρίζει στη σκηνή, παρασυρμένη από τον ρυθμό του κομματιού, όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στη βάση του μικροφώνου. Η βάση ανατράπηκε με αποτέλεσμα η Μορισέτ να βρεθεί στο πάτωμα.Η καλλιτέχνιδα ωστόσο, δεν άφησε την πτώση να επηρεάσει την εμφάνισή της. Γύρισε γρήγορα στο πλάι, σηκώθηκε και συνέχισε να χορεύει, κουνώντας έντονα το κεφάλι και υψώνοντας τις γροθιές της στον αέρα, ολοκληρώνοντας κανονικά τη συναυλία.Στα social media σχολιάστηκε με χιούμορ η πτώση της, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο επανήλθε. «Κατάφερε και πάλι να το κάνει να φαίνεται κουλ», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι ήταν «τόσο χαριτωμένη».