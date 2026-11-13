Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, ήταν θλιβερή η απουσία της, μου ήρθε ξαφνικό
Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, ήταν θλιβερή η απουσία της, μου ήρθε ξαφνικό
Ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες, σπουδαία συνάδελφος, δήλωσε ο ηθοποιός
Τη στενή σχέση του με τη Μάρω Κοντού από τα πρώτα τους βήματα στην καλλιτεχνική τους πορεία θυμήθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, χαρακτηρίζοντας θλιβερή την απουσία της και δηλώνοντας πως η είδηση του θανάτου της τον αιφνιδίασε.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου μιλώντας για τη σχέση του με τη Μάρω Κοντού, με την οποία υπήρξαν στενοί φίλοι και συνεργάτες από τα πρώτα τους βήματα. Όπως ανέφερε, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μέχρι πριν φύγει από τη ζωή.
Περιγράφοντας τη στενή τους σχέση, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δήλωσε: «Η Μάρω ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες, σπουδαία συνάδελφος, μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας. Ήταν θλιβερή η απουσία της. Μέχρι τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό»
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση για το αν θα δυσκολευτεί πλέον να παρακολουθήσει την ταινία «Η δε Γυνή να Φοβείται τον Άντρα», στην οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Μάρω Κοντού, ο ηθοποιός απάντησε πως δεν συνηθίζει να βλέπει τις ταινίες στις οποίες έχει παίξει. Όπως είπε: «Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Δεν έχω κανέναν λόγο να κάτσω να τις δω».
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και στη στάση που διατηρεί απέναντι στον χρόνο, τονίζοντας ότι αντλεί ενέργεια από όσα κάνει και δεν αποφεύγει να αποκαλύπτει πόσων ετών είναι: «Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή από την ενέργεια, από αυτό που κάνει. Την ηλικία μου τη λέω πάντα, είμαι 92».
Η Μάρω Κοντού πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου μιλώντας για τη σχέση του με τη Μάρω Κοντού, με την οποία υπήρξαν στενοί φίλοι και συνεργάτες από τα πρώτα τους βήματα. Όπως ανέφερε, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μέχρι πριν φύγει από τη ζωή.
Περιγράφοντας τη στενή τους σχέση, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δήλωσε: «Η Μάρω ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες, σπουδαία συνάδελφος, μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας. Ήταν θλιβερή η απουσία της. Μέχρι τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό»
Δείτε το βίντεο
Σε ερώτηση για το αν θα δυσκολευτεί πλέον να παρακολουθήσει την ταινία «Η δε Γυνή να Φοβείται τον Άντρα», στην οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Μάρω Κοντού, ο ηθοποιός απάντησε πως δεν συνηθίζει να βλέπει τις ταινίες στις οποίες έχει παίξει. Όπως είπε: «Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Δεν έχω κανέναν λόγο να κάτσω να τις δω».
Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και στη στάση που διατηρεί απέναντι στον χρόνο, τονίζοντας ότι αντλεί ενέργεια από όσα κάνει και δεν αποφεύγει να αποκαλύπτει πόσων ετών είναι: «Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή από την ενέργεια, από αυτό που κάνει. Την ηλικία μου τη λέω πάντα, είμαι 92».
Η Μάρω Κοντού πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών. Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα