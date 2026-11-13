Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, ήταν θλιβερή η απουσία της, μου ήρθε ξαφνικό

Γιώργος Κωνσταντίνου δήλωσε:

Σε ερώτηση για το αν θα δυσκολευτεί πλέον να παρακολουθήσει την ταινία «Η δε Γυνή να Φοβείται τον Άντρα», στην οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τη Μάρω Κοντού, ο ηθοποιός απάντησε πως δεν συνηθίζει να βλέπει τις ταινίες στις οποίες έχει παίξει. Όπως είπε: «

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Ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και στη στάση που διατηρεί απέναντι στον χρόνο, τονίζοντας ότι αντλεί ενέργεια από όσα κάνει και δεν αποφεύγει να αποκαλύπτει πόσων ετών είναι:

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Η Μάρω Κοντού

».Η Μάρω Κοντού πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών . Η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν.

Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Δεν έχω κανέναν λόγο να κάτσω να τις δωΕγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή από την ενέργεια, από αυτό που κάνει. Την ηλικία μου τη λέω πάντα, είμαι 92