To τερμάτισε η Κωνσταντοπούλου: Αισχρά ψέματα η ανάρτηση Γεωργιάδη για την προϊσταμένη, την πήγαν στο Γεννηματάς επειδή είναι εκεί η Παγώνη!

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το νοσοκομείο Γεννηματάς δεν εφημέρευε, παρά μόνον η ψυχιατρική και η οφθαλμολογική





Ένα 24ωρο μετά το φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της



Γκέμπελς της κυβέρνησης». «Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;» διερωτήθηκε.



Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», είπε



Όπως είπε, η προϊσταμένη διακομίστηκε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος». «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες», κατέληξε στην ομιλία της.







Το χρονικό της υπόθεσης Χθες, η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά την ακρόαση για την καταγγελία πρώην εργαζομένης της Πλεύσης για απλήρωτα δεδουλευμένα και ηθική παρενόχληση. Η ακρόαση διεκόπη εκ νέου, εννέα μήνες μετά την καταγγελία.



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Ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ ότι «λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας» κατά την εξέταση της καταγγελίας για φερόμενη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Ο ίδιος κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης με αναβολές, μηνύσεις και «εκφοβισμούς».



Η προϊσταμένη έλαβε εξιτήριο το απόγευμα. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό». Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για «κρίση πανικού». Σε ανάρτησή της, έγραψε ότι οι λειτουργοί της Αρχής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση».



«Αισχρά ψέματα» χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τη χθεσινή διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο Γεννηματάς.Ένα 24ωρο μετά το φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας , κατά την εξέταση καταγγελιών πρώην εργαζομένης του κόμματος για φερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση του ΕΚΑΒ, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας αλλά και στα ΜΜΕ, που έκαναν αναπαραγωγή της ανάρτησης.Χωρίς να απαντήσει στην ουσία των όσων της αποδίδονται, η ίδια χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη «». «Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;» διερωτήθηκε.Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», είπεΌπως είπε, η προϊσταμένη διακομίστηκε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος». «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες», κατέληξε στην ομιλία της.Χθες, η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά την ακρόαση για την καταγγελία πρώην εργαζομένης της Πλεύσης για απλήρωτα δεδουλευμένα και ηθική παρενόχληση. Η ακρόαση διεκόπη εκ νέου, εννέα μήνες μετά την καταγγελία.Εννέα μήνες μετά την καταγγελία, η ακρόαση στην Επιθεώρηση Εργασίας διακόπηκε, με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας να μεταφέρεται εσπευσμένα στο «Γεννηματάς».Ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ ότι «λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας» κατά την εξέταση της καταγγελίας για φερόμενη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Ο ίδιος κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εμποδίζει την εξέταση της υπόθεσης με αναβολές, μηνύσεις και «εκφοβισμούς».Η προϊσταμένη έλαβε εξιτήριο το απόγευμα. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «νευρικό κλονισμό». Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για «κρίση πανικού». Σε ανάρτησή της, έγραψε ότι οι λειτουργοί της Αρχής πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα τους «χωρίς να υφίστανται κανενός είδους πίεση ή επίθεση».



«Απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ Καταγγελία εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ, που εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους».



Όπως αναφέρουν, κατά την παραλαβή της προϊσταμένης, η κυρία Κωνσταντοπούλου «ειρωνευόταν τους συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού” αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς».



Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μαθιόπουλος ανέφερε στο Action 24 ότι το Συντονιστικό δέχθηκε αίτημα για «μία κυρία που είχε τάση λιποθυμίας». Οι διασώστες, προσέθεσε, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τήρησαν το πρωτόκολλο, κατεβάζοντας την με ειδική καρέκλα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τους διασώστες για εργαλειοποίηση του περιστατικού και τους ρώτησε γιατί η προϊσταμένη δεν πηγαίνει με τα πόδια.



Αρχικά η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε κάνει κάποιο σχόλιο, ούτε έκανε αναφορά στο περιστατικό κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, το βράδυ της Πέμπτης.



Εννέα μήνες με αναβολές, αιτήσεις εξαίρεσης και μηνύσεις Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι «έψαξε λίγο το ιστορικό» και ότι η υπόθεση «έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία», περιγράφοντας μια σειρά διαδικαστικών εμποδίων που έχουν προκύψει εδώ και εννέα μήνες.



Τον Φεβρουάριο, η πρώτη συζήτηση αναβλήθηκε μετά από αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τον Απρίλιο, ζήτησε την εξαίρεση του επιθεωρητή εργασίας. Όταν το αίτημα της απορρίφθηκε, αυτή «υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή» κι εκείνος «πήγε στο τμήμα».



Τον Ιούνιο, με νέο επιθεωρητή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε νέα εξαίρεση της προϊσταμένης, με αποτέλεσμα την εκ νέου ματαίωση της ακρόασης. Τον Σεπτέμβριο, κατήγγειλε το «μη νόμιμο της διαδικασίας» και ζήτησε αναβολή, αίτημα που επανέλαβε και τον Οκτώβριο.



Με βάση το χρονολόγιο που επικαλέστηκε, από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα προκύπτουν τρεις αναβολές, δύο αιτήματα εξαίρεσης και δύο μηνύσεις, η μία εκ των οποίων, κατά τον ίδιο κατατέθηκε χθες. «Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο», έγραψε.



Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την προϊσταμένη ότι έχει πάρει χρήματα από τον ίδιο κι ότι είναι μέλος «της εγκληματικής μας συμμορίας με τον Παύλο Μαρινάκη και άλλους». Σημείωσε ακόμη ότι «απ’ ότι μαθαίνω κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση», και ελπίζει ότι θα υπάρξει παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.