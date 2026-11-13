Βουλή: Με ευρύτατη πλειοψηφία έως 244 ψήφους εγκρίθηκαν τα μέτρα της ΔΕΘ, πάνω από 200 «ναι» σε 11 άρθρα
Βουλή: Με ευρύτατη πλειοψηφία έως 244 ψήφους εγκρίθηκαν τα μέτρα της ΔΕΘ, πάνω από 200 «ναι» σε 11 άρθρα
Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη στις επιμέρους διατάξεις του οικονομικού νομοσχεδίου – Η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής, αλλά υπερψήφισε σειρά μέτρων
Με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε τα 244 «υπέρ» εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνίας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ.
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην κάλπη μπήκαν συνολικά 17 άρθρα τα οποία συγκέντρωσαν πλειοψηφία από 159 έως 244 βουλευτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 11 διατάξεις ξεπέρασαν τον υψηλό πήχη των 200 ψήφων.
Πάντως, επι της αρχής του σχεδίου νόμου σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Αρ.4: ΝΑΙ 244, ΟΧΙ 5, ΠΑΡΩΝ 35
Αρ. 7: ΝΑΙ 186, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 60
Αρ.8: ΝΑΙ 222, ΟΧΙ 15, ΠΑΡΩΝ 47
Αρ.9: ΝΑΙ 223, ΟΧΙ 15, ΠΑΡΩΝ 46
Αρ.14: ΝΑΙ 198, ΟΧΙ 30, ΠΑΡΩΝ 56
Αρ.15: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 9, ΠΑΡΩΝ 36
Αρ.16: ΝΑΙ 197, ΟΧΙ 12, ΠΑΡΩΝ 75
Αρ.20: ΝΑΙ 215, ΟΧΙ 10, ΠΑΡΩΝ 59
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην κάλπη μπήκαν συνολικά 17 άρθρα τα οποία συγκέντρωσαν πλειοψηφία από 159 έως 244 βουλευτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 11 διατάξεις ξεπέρασαν τον υψηλό πήχη των 200 ψήφων.
Πάντως, επι της αρχής του σχεδίου νόμου σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε.
Αναλυτικά το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Αρ.4: ΝΑΙ 244, ΟΧΙ 5, ΠΑΡΩΝ 35
Αρ. 7: ΝΑΙ 186, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 60
Αρ.8: ΝΑΙ 222, ΟΧΙ 15, ΠΑΡΩΝ 47
Αρ.9: ΝΑΙ 223, ΟΧΙ 15, ΠΑΡΩΝ 46
Αρ.14: ΝΑΙ 198, ΟΧΙ 30, ΠΑΡΩΝ 56
Αρ.15: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 9, ΠΑΡΩΝ 36
Αρ.16: ΝΑΙ 197, ΟΧΙ 12, ΠΑΡΩΝ 75
Αρ.20: ΝΑΙ 215, ΟΧΙ 10, ΠΑΡΩΝ 59
Αρ.21: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 7
Αρ.22: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 31, ΠΑΡΩΝ 14
Αρ. 23: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 15, ΠΑΡΩΝ 30
Αρ. 25: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 10, ΠΑΡΩΝ 35
Αρ. 28: ΝΑΙ 240, ΟΧΙ 8, ΠΑΡΩΝ 36
Αρ. 35: ΝΑΙ 171, ΟΧΙ 102, ΠΑΡΩΝ 11
Αρ. 37: ΝΑΙ 160, ΟΧΙ 103, ΠΑΡΩΝ 21
Αρ.38: ΝΑΙ 159, ΟΧΙ 103, ΠΑΡΩΝ 22
Αρ.51: ΝΑΙ 215, ΟΧΙ 20, ΠΑΡΩΝ 49
Αρ.22: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 31, ΠΑΡΩΝ 14
Αρ. 23: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 15, ΠΑΡΩΝ 30
Αρ. 25: ΝΑΙ 239, ΟΧΙ 10, ΠΑΡΩΝ 35
Αρ. 28: ΝΑΙ 240, ΟΧΙ 8, ΠΑΡΩΝ 36
Αρ. 35: ΝΑΙ 171, ΟΧΙ 102, ΠΑΡΩΝ 11
Αρ. 37: ΝΑΙ 160, ΟΧΙ 103, ΠΑΡΩΝ 21
Αρ.38: ΝΑΙ 159, ΟΧΙ 103, ΠΑΡΩΝ 22
Αρ.51: ΝΑΙ 215, ΟΧΙ 20, ΠΑΡΩΝ 49
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