Ιωάννα Μαλέσκου: Να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους, απάντησε σε ερώτηση που δέχτηκε για τον σύζυγό της
Ιωάννα Μαλέσκου: Να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους, απάντησε σε ερώτηση που δέχτηκε για τον σύζυγό της
Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το εάν γυμνάζεται μαζί με τον Κωνσταντίνο Δανιά
Τη θέση της πως η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ίδια και όχι σε τρίτα πρόσωπα εξέφρασε η Ιωάννα Μαλέσκου, απαντώντας σε ερώτηση που δέχτηκε για τον σύζυγό της.
Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και μιλώντας στο «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναφέρθηκε στη γυμναστική, αλλά και στα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της.
Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για την προσπάθειά της να γυμνάζεται όσο συχνότερα μπορεί: «Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι». Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά επισημαίνοντας ότι και εκείνος ασχολείται με τον αθλητισμό και έχει διάφορα χόμπι. Η παρουσιάστρια απέφυγε να σχολιάσει τις συνήθειές του και ξεκαθάρισε «να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου».
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Σε άλλο σημείο, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την εικόνα της, αποκαλύπτοντας ότι το βάρος της αποτελεί ένα από τα θέματα για τα οποία δέχεται συχνότερα κριτική. Όπως είπε: «Η πιο έντονη κριτική που έχω ακούσει είναι για τα κιλά μου. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί. Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι είμαι, ότι έχω βάλει κιλά είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου έτσι. Γενικά έχω συνηθίσει να ακούω πράγματα. Είτε αυτό αφορά στο χρώμα των μαλλιών μου, είτε στην επιλογή των ρούχων μου είτε στο βάρος μου».
Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και μιλώντας στο «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναφέρθηκε στη γυμναστική, αλλά και στα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της.
Αρχικά, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για την προσπάθειά της να γυμνάζεται όσο συχνότερα μπορεί: «Γυμνάζομαι. Προσπαθώ να γυμνάζομαι όσο το δυνατόν πιο πολύ. Η αλήθεια είναι». Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε αν αθλείται μαζί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά επισημαίνοντας ότι και εκείνος ασχολείται με τον αθλητισμό και έχει διάφορα χόμπι. Η παρουσιάστρια απέφυγε να σχολιάσει τις συνήθειές του και ξεκαθάρισε «να μιλάμε για εμένα και όχι για άλλους ανθρώπους. Εγώ γενικά γυμνάζομαι μόνη μου».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την εικόνα της, αποκαλύπτοντας ότι το βάρος της αποτελεί ένα από τα θέματα για τα οποία δέχεται συχνότερα κριτική. Όπως είπε: «Η πιο έντονη κριτική που έχω ακούσει είναι για τα κιλά μου. Όσο περίεργο κι αν ακουστεί. Ακόμα και τώρα δέχομαι πολλά σχόλια. Μου γράφουν μηνύματα και μου σχολιάζουν είτε ότι είμαι, ότι έχω βάλει κιλά είτε ότι δεν είναι ωραία η εικόνα μου έτσι. Γενικά έχω συνηθίσει να ακούω πράγματα. Είτε αυτό αφορά στο χρώμα των μαλλιών μου, είτε στην επιλογή των ρούχων μου είτε στο βάρος μου».
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