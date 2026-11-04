Αντώνης Λουδάρος: Η τηλεόραση έχει πρόβλημα περιεχομένου, το 50% των θεμάτων είναι για τα μεταξύ τους
Αντώνης Λουδάρος: Η τηλεόραση έχει πρόβλημα περιεχομένου, το 50% των θεμάτων είναι για τα μεταξύ τους
Αυτό νομίζω δεν αφορά καθόλου τον κόσμο, υποστήριξε ο ηθοποιός
Το δικό του σχόλιο για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση έκανε ο Αντώνης Λουδάρος. Ο ηθοποιός, που στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτική εκπομπή, άσκησε κριτική στο περιεχόμενο των προγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι αφιερώνουν υπερβολικά μεγάλο μέρος της θεματολογίας τους σε μετακινήσεις παρουσιαστών και εξελίξεις στα κανάλια. Αυτό το παιχνίδι, όπως το χαρακτήρισε, κατά τη γνώμη του δεν ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό.
«Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο περιεχόμενο και ότι υπάρχουν τόσα θέματα που μπορούμε να κάνουμε. Η τηλεόραση, τα θέματα που το 50% τουλάχιστον απασχολεί είναι τα της τηλεόρασης. Ποιος πήγε πού, αν κάποιος θα κάνει εκπομπή, αν δεν θα κάνει, γιατί δεν θα κάνει, τι γίνεται με τα κανάλια», σχολίασε ο Αντώνης Λουδάρος στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τον ηθοποιό, οι εκπομπές αναλώνονται σε ένα παιχνίδι μεταξύ των καναλιών, το οποίο δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά το κοινό. «Παίζουν ένα παιχνίδι οι εκπομπές, που είναι τα κανάλια δηλαδή, ουσιαστικά μεταξύ τους. Αυτό νομίζω δεν αφορά καθόλου τον κόσμο», είπε κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
«Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο περιεχόμενο και ότι υπάρχουν τόσα θέματα που μπορούμε να κάνουμε. Η τηλεόραση, τα θέματα που το 50% τουλάχιστον απασχολεί είναι τα της τηλεόρασης. Ποιος πήγε πού, αν κάποιος θα κάνει εκπομπή, αν δεν θα κάνει, γιατί δεν θα κάνει, τι γίνεται με τα κανάλια», σχολίασε ο Αντώνης Λουδάρος στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τον ηθοποιό, οι εκπομπές αναλώνονται σε ένα παιχνίδι μεταξύ των καναλιών, το οποίο δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά το κοινό. «Παίζουν ένα παιχνίδι οι εκπομπές, που είναι τα κανάλια δηλαδή, ουσιαστικά μεταξύ τους. Αυτό νομίζω δεν αφορά καθόλου τον κόσμο», είπε κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
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