O Τζέιμι Φοξ υποδέχτηκε το τρίτο του παιδί και το πρώτο με την 31χρονη σύντροφό του
O Τζέιμι Φοξ υποδέχτηκε το τρίτο του παιδί και το πρώτο με την 31χρονη σύντροφό του
Ο 58χρονος ηθοποιός έχει δύο ακόμη κόρες από προηγούμενες σχέσεις του
Το τρίτο του παιδί και το πρώτο με την 31χρονη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ, απέκτησε ο Τζέιμι Φοξ. Την είδηση επιβεβαίωσαν πηγές στο περιοδικό PEOPLE.
Ο 58χρονος ηθοποιός έχει ήδη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις του: τη 32χρονη Κορίν, την οποία απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κόνι Κλάιν, και τη 18χρονη Ανέλιζ, από τη σχέση του με την Κρίστιν Γκράνις.
Η σχέση του Τζέιμι Φοξ με την Άλις Χάκστεπ έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2023, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί με παρέα φίλων στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας. Περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός είχε ιδιαίτερα αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Εκείνον τον μήνα κυκλοφόρησε η ταινία του «Back in Action», στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κάμερον Ντίαζ, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κωμικής του παράστασης στο Netflix, με τίτλο «Jamie Foxx: What Had Happened Was...».
«Ο Τζέιμι είναι πάρα πολύ απασχολημένος, ακριβώς όπως του αρέσει. Συμβαίνουν τόσα πολλά στη ζωή του, που μετά βίας βρίσκει χρόνο να σταματήσει και να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερός είναι», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE.
Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο ηθοποιός και η Χάκστεπ άρχισαν να εμφανίζονται ξανά μαζί. Τον Απρίλιο του 2025 απαθανατίστηκαν, ενώ αποχωρούσαν από το εστιατόριο Nobu στο Μαλιμπού, το ίδιο μέρος όπου είχαν πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους το καλοκαίρι του 2023.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το ζευγάρι εθεάθη σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαϊάμι. Μαζί με μια μεγαλύτερη παρέα, απόλαυσαν μια περιήγηση στον ποταμό Μαϊάμι, προτού δειπνήσουν εκεί.
Ο Τζέιμι Φοξ έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σχέση του με τις δύο μεγαλύτερες κόρες του και για τις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στο περιβάλλον του Χόλιγουντ.
Σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2017, είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά μέσα στη βιομηχανία του θεάματος. «Σε αυτή τη δουλειά, μερικές φορές τα πράγματα μπορούν να γίνουν τρελά. Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνες. Τελικά, τα κατάφεραν μια χαρά», είχε δηλώσει.
Σε άλλη συνέντευξή του, για τη διαδικτυακή σειρά «Dad Confessions» του Ellen Digital, είχε αποκαλύψει τι αγαπά περισσότερο στον ρόλο του πατέρα. Όπως είχε εξηγήσει, μία από τις μεγαλύτερες χαρές του είναι να ακούει τις κόρες του να τον αποκαλούν «μπαμπά».
«Το να βλέπεις τα πρόσωπά τους να φωτίζονται όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο. Το να τις βοηθάς να λύσουν ένα πρόβλημα που πιθανότατα έχεις αντιμετωπίσει κι εσύ στο παρελθόν», είχε πει, περιγράφοντας τις στιγμές της πατρότητας που θεωρεί πιο πολύτιμες.
Ο 58χρονος ηθοποιός έχει ήδη δύο κόρες από προηγούμενες σχέσεις του: τη 32χρονη Κορίν, την οποία απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κόνι Κλάιν, και τη 18χρονη Ανέλιζ, από τη σχέση του με την Κρίστιν Γκράνις.
Η σχέση του Τζέιμι Φοξ με την Άλις Χάκστεπ έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2023, όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί με παρέα φίλων στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας. Περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ηθοποιός είχε ιδιαίτερα αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Εκείνον τον μήνα κυκλοφόρησε η ταινία του «Back in Action», στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κάμερον Ντίαζ, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κωμικής του παράστασης στο Netflix, με τίτλο «Jamie Foxx: What Had Happened Was...».
«Ο Τζέιμι είναι πάρα πολύ απασχολημένος, ακριβώς όπως του αρέσει. Συμβαίνουν τόσα πολλά στη ζωή του, που μετά βίας βρίσκει χρόνο να σταματήσει και να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερός είναι», είχε δηλώσει τότε πηγή στο PEOPLE.
Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο ηθοποιός και η Χάκστεπ άρχισαν να εμφανίζονται ξανά μαζί. Τον Απρίλιο του 2025 απαθανατίστηκαν, ενώ αποχωρούσαν από το εστιατόριο Nobu στο Μαλιμπού, το ίδιο μέρος όπου είχαν πραγματοποιήσει μία από τις πρώτες δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους το καλοκαίρι του 2023.
Jamie Foxx Welcomes His Third Baby, His First with Girlfriend Alyce Huckstepp https://t.co/RIMx9OhebU— People (@people) November 4, 2026
Ο Τζέιμι Φοξ έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σχέση του με τις δύο μεγαλύτερες κόρες του και για τις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στο περιβάλλον του Χόλιγουντ.
Σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2017, είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά μέσα στη βιομηχανία του θεάματος. «Σε αυτή τη δουλειά, μερικές φορές τα πράγματα μπορούν να γίνουν τρελά. Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνες. Τελικά, τα κατάφεραν μια χαρά», είχε δηλώσει.
Σε άλλη συνέντευξή του, για τη διαδικτυακή σειρά «Dad Confessions» του Ellen Digital, είχε αποκαλύψει τι αγαπά περισσότερο στον ρόλο του πατέρα. Όπως είχε εξηγήσει, μία από τις μεγαλύτερες χαρές του είναι να ακούει τις κόρες του να τον αποκαλούν «μπαμπά».
«Το να βλέπεις τα πρόσωπά τους να φωτίζονται όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο. Το να τις βοηθάς να λύσουν ένα πρόβλημα που πιθανότατα έχεις αντιμετωπίσει κι εσύ στο παρελθόν», είχε πει, περιγράφοντας τις στιγμές της πατρότητας που θεωρεί πιο πολύτιμες.
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