Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φωτογράφισε τη σύντροφό του με μπαλόνια και τούρτα στα 30ά της γενέθλια: Πολύ dirty thirty, έγραψε
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Κωνσταντίνος Βασάλος σύντροφος Γενέθλια

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φωτογράφισε τη σύντροφό του με μπαλόνια και τούρτα στα 30ά της γενέθλια: Πολύ dirty thirty, έγραψε

Ο personal trainer μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη Δανάη Βαρθολομάτου για να της ευχηθεί δημόσια

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φωτογράφισε τη σύντροφό του με μπαλόνια και τούρτα στα 30ά της γενέθλια: Πολύ dirty thirty, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σύντροφό του φωτογράφισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος την ημέρα των γενεθλίων της, με την ίδια να ποζάρει κρατώντας μπαλόνια, ενώ μπροστά της βρισκόταν η τούρτα της.

Η Δανάη Βαρθολομάτου έκλεισε τα 30 και ο personal trainer, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μοιράστηκε στα story του στο Instagram το στιγμιότυπο για να της ευχηθεί δημόσια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ dirty thirty» δίπλα σε ένα emoji φωτιάς και μία κόκκινη καρδιά μετά το όνομά της.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φωτογράφισε τη σύντροφό του με μπαλόνια και τούρτα στα 30ά της γενέθλια: Πολύ dirty thirty, έγραψε


Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της σχέσης του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, γι' αυτό και οι αναρτήσεις με τη σύντροφό του είναι ελάχιστες.

Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε μαζί της ήρθε τον Ιούλιο, με τον personal trainer να απαθανατίζει τη Δανάη Βαρθολμάτου στο μπαλκόνι του δωματίου όπου έμεναν στις διακοπές τους στα Κουφονήσια.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φωτογράφισε τη σύντροφό του με μπαλόνια και τούρτα στα 30ά της γενέθλια: Πολύ dirty thirty, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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