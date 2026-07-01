Κωνσταντίνος Βασάλος: Γάμο για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου δεν κάνω, παιδί θέλω
Κωνσταντίνος Βασάλος: Γάμο για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου δεν κάνω, παιδί θέλω
Στον δικό μου γάμο οριακά θα είναι η νύφη, είπε με χιούμορ ο πρώην παίκτης του Survivor
Γάμο για να χαρεί η συμπεθέρα και η μητέρα του, δεν πρόκειται να κάνει ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ωστόσο θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί.
Ο πρώην παίκτης του Survivor, όπως εξομολογήθηκε σε βίντεό του στο Youtube, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 1 Ιουλίου, δεν του αρέσει πολύ η ιδέα του γάμου, καθώς αισθάνεται πως είναι μία άβολη διαδικασία. Εάν αποφάσιζε να παντρευτεί θα ήθελε να είναι πολύ λίγα άτομα δίπλα του: «Στον δικό μου γάμο οριακά θα ήταν η νύφη. Νιώθω πάρα πολύ άβολα με αυτές τις στιγμές που μπαίνει το ζευγάρι στον χώρο που γίνεται το μετά την εκκλησία. Δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η ιεροτελεστία από τραπέζι σε τραπέζι, να πάει το ζευγάρι, να μπει μέσα, να χειροκροτήσει ο κόσμος, να αρχίσει αυτό το απαίσιο βίντεο με τις στιγμές του ζευγαριού που βλέπουν όλοι και νιώθουν άβολα… Δεν θέλω τέτοιο γάμο, δεν μου αρέσει. Θέλω λίγο πιο διαφορετικό. Να είναι λίγοι άνθρωποι. Και γενικά δεν μου αρέσει το mainstream, οτιδήποτε mainstream το σιχαίνομαι», είπε.
Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος τόνισε πως δεν θα ήθελε να κάνει έναν γάμο απλά και μόνο για να χαρεί η μητέρα του και η μητέρα της νύφης: «Γενικά, δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο. Παιδί θέλω να κάνω. Να κάνω γάμο για τα σόγια, δεν το κάνω... Για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου, δεν τον κάνω», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο πρώην παίκτης του Survivor, όπως εξομολογήθηκε σε βίντεό του στο Youtube, απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τετάρτη 1 Ιουλίου, δεν του αρέσει πολύ η ιδέα του γάμου, καθώς αισθάνεται πως είναι μία άβολη διαδικασία. Εάν αποφάσιζε να παντρευτεί θα ήθελε να είναι πολύ λίγα άτομα δίπλα του: «Στον δικό μου γάμο οριακά θα ήταν η νύφη. Νιώθω πάρα πολύ άβολα με αυτές τις στιγμές που μπαίνει το ζευγάρι στον χώρο που γίνεται το μετά την εκκλησία. Δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η ιεροτελεστία από τραπέζι σε τραπέζι, να πάει το ζευγάρι, να μπει μέσα, να χειροκροτήσει ο κόσμος, να αρχίσει αυτό το απαίσιο βίντεο με τις στιγμές του ζευγαριού που βλέπουν όλοι και νιώθουν άβολα… Δεν θέλω τέτοιο γάμο, δεν μου αρέσει. Θέλω λίγο πιο διαφορετικό. Να είναι λίγοι άνθρωποι. Και γενικά δεν μου αρέσει το mainstream, οτιδήποτε mainstream το σιχαίνομαι», είπε.
Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος τόνισε πως δεν θα ήθελε να κάνει έναν γάμο απλά και μόνο για να χαρεί η μητέρα του και η μητέρα της νύφης: «Γενικά, δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο. Παιδί θέλω να κάνω. Να κάνω γάμο για τα σόγια, δεν το κάνω... Για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου, δεν τον κάνω», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
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