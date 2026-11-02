Τα μηνύματα της «Παιδικής Χαράς» στη Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά: Οι εκκλήσεις για άρρωστα παιδιά, οι καταθέσεις και η κινητοποίηση μέσω των social media
Τα μηνύματα της «Παιδικής Χαράς» στη Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά: Οι εκκλήσεις για άρρωστα παιδιά, οι καταθέσεις και η κινητοποίηση μέσω των social media
Πώς τα μέλη της ΜΚΟ προσέγγιζαν ανθρώπους με κοινωνική και δημόσια επιρροή, επικαλούμενα την ανάγκη παιδιών που έδιναν μάχη με σοβαρές ασθένειες – Οι επανειλημμένες εκκλήσεις για αναρτήσεις, η αποστολή φωτογραφιών και εγγράφων και τα χρήματα που φέρεται να προσέφερε από τον προσωπικό της λογαριασμό η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ
Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έρχονται στο φως μέσα από τα μηνύματα που αντάλλασσαν μέλη της οργάνωσης με τη δικηγόρο και υποψήφια ευρωβουλευτή της ΝΔ Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά. Πρόκειται για συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες καταγράφονται επανειλημμένες εκκλήσεις για βοήθεια σε παιδιά που, σύμφωνα με όσα της παρουσίαζαν, αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Οι συνομιλίες αποτυπώνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης: συναισθηματικά φορτισμένες αναφορές σε παιδιά που χρειάζονταν άμεση υποστήριξη, αποστολή φωτογραφιών και πληροφοριών για τις θεραπείες τους, καθώς και συνεχείς εκκλήσεις για κοινοποίηση αναρτήσεων, προκειμένου να κινητοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων.
Η περίπτωση της Μαρίας Ωραιοζηλης Κουτσουπιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια συγκινήθηκε από τις εκκλήσεις και φέρεται να προχώρησε σε οικονομικές ενισχύσεις και από τον προσωπικό της λογαριασμό. Παράλληλα, αξιοποίησε την παρουσία και την απήχησή της στα social media, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι εκκλήσεις για βοήθεια.
Σε μήνυμα της 25ης Αυγούστου 2024, ο λογαριασμός της «Παιδικής Χαράς» επικοινωνεί μαζί της και ζητά να κοινοποιήσει μια ιστορία για ένα κοριτσάκι 10 ετών από τη Ρόδο, το οποίο, όπως της αναφέρουν, έδινε μάχη με τον καρκίνο και χρειαζόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις 14 Σεπτεμβρίου.
Η έκκληση συνοδεύεται από πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού, ενώ στη συνέχεια αποστέλλονται στοιχεία επικοινωνίας της μητέρας του, καθώς και λεπτομέρειες για τη νοσηλεία και τη διαμονή της οικογένειας στην Αθήνα.
Στα μηνύματα γίνεται αναφορά στο νοσοκομείο «Ελπίδα», αλλά και στον ξενώνα όπου, σύμφωνα με όσα υποστήριζαν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, φιλοξενούνταν η οικογένεια. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι το παιδί θα χρειαζόταν μακρά θεραπεία και παραμονή στην Αθήνα για περίπου τρία χρόνια.
Η επικοινωνία δεν περιορίζεται σε μία απλή ενημέρωση. Τα μέλη της ΜΚΟ ζητούν επανειλημμένα από τη Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά να κοινοποιήσει την ιστορία, ώστε να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος και να συγκεντρωθεί βοήθεια. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας ζητούν, μάλιστα, να προστατευθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας και να μη γίνει ευρύτερα γνωστή η ταυτότητά της.
Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Ιανουαρίου 2025, η επικοινωνία επαναλαμβάνεται με αφορμή ένα ακόμη παιδί. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον μικρό Νικόλα από την Κέρκυρα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα μηνύματα, αντιμετώπιζε νευροβλάστωμα.
Οι συνομιλίες αποτυπώνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης: συναισθηματικά φορτισμένες αναφορές σε παιδιά που χρειάζονταν άμεση υποστήριξη, αποστολή φωτογραφιών και πληροφοριών για τις θεραπείες τους, καθώς και συνεχείς εκκλήσεις για κοινοποίηση αναρτήσεων, προκειμένου να κινητοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων.
Η περίπτωση της Μαρίας Ωραιοζηλης Κουτσουπιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια συγκινήθηκε από τις εκκλήσεις και φέρεται να προχώρησε σε οικονομικές ενισχύσεις και από τον προσωπικό της λογαριασμό. Παράλληλα, αξιοποίησε την παρουσία και την απήχησή της στα social media, προκειμένου να γίνουν γνωστές οι εκκλήσεις για βοήθεια.
Σε μήνυμα της 25ης Αυγούστου 2024, ο λογαριασμός της «Παιδικής Χαράς» επικοινωνεί μαζί της και ζητά να κοινοποιήσει μια ιστορία για ένα κοριτσάκι 10 ετών από τη Ρόδο, το οποίο, όπως της αναφέρουν, έδινε μάχη με τον καρκίνο και χρειαζόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις 14 Σεπτεμβρίου.
Οι εκκλήσεις για το κοριτσάκι από τη Ρόδο
Η έκκληση συνοδεύεται από πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού, ενώ στη συνέχεια αποστέλλονται στοιχεία επικοινωνίας της μητέρας του, καθώς και λεπτομέρειες για τη νοσηλεία και τη διαμονή της οικογένειας στην Αθήνα.
Στα μηνύματα γίνεται αναφορά στο νοσοκομείο «Ελπίδα», αλλά και στον ξενώνα όπου, σύμφωνα με όσα υποστήριζαν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, φιλοξενούνταν η οικογένεια. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι το παιδί θα χρειαζόταν μακρά θεραπεία και παραμονή στην Αθήνα για περίπου τρία χρόνια.
Η επικοινωνία δεν περιορίζεται σε μία απλή ενημέρωση. Τα μέλη της ΜΚΟ ζητούν επανειλημμένα από τη Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά να κοινοποιήσει την ιστορία, ώστε να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος και να συγκεντρωθεί βοήθεια. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας ζητούν, μάλιστα, να προστατευθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας και να μη γίνει ευρύτερα γνωστή η ταυτότητά της.
Λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Ιανουαρίου 2025, η επικοινωνία επαναλαμβάνεται με αφορμή ένα ακόμη παιδί. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον μικρό Νικόλα από την Κέρκυρα, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα μηνύματα, αντιμετώπιζε νευροβλάστωμα.
Ο μικρός Νικόλας από την Κέρκυρα και οι νέες εκκλήσεις
Η «Παιδική Χαρά» ζητά και πάλι από τη Μαρία Ωραιοζηλη Κουτσουπιά να κοινοποιήσει την έκκληση, προκειμένου να κινητοποιηθεί περισσότερος κόσμος και να προσφερθεί βοήθεια. Στη συνομιλία αποστέλλεται ακόμη και έγγραφο που παρουσιάζεται ως σχετικό με τη θεραπεία του παιδιού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας των γονέων του.
Η ίδια τακτική εμφανίζεται και σε επόμενα μηνύματα. Υπάρχουν σύντομες ανταλλαγές ευχαριστιών και καρδιών, αποστολές συνδέσμων και νέες προτροπές για αναρτήσεις σχετικά με «τον μικρό μας φίλο». Η επικοινωνία διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την οργάνωση να επανέρχεται ζητώντας τη συνδρομή της.
Το περιεχόμενο των συνομιλιών δείχνει ότι δεν επρόκειτο για μία μεμονωμένη έκκληση, αλλά για επαναλαμβανόμενη επικοινωνία, με επίκεντρο παιδιά που παρουσιάζονταν ως ασθενείς και είχαν άμεση ανάγκη οικονομικής ή άλλης υποστήριξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Ωραιοζηλη Κουτσουπιά δεν περιορίστηκε στην κοινοποίηση των εκκλήσεων. Φέρεται να προσέφερε και η ίδια χρηματικά ποσά από τον προσωπικό της λογαριασμό, πιστεύοντας ότι συνέβαλλε στην ανακούφιση οικογενειών που βρίσκονταν αντιμέτωπες με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.
Το ακριβές ύψος των χρημάτων που κατέβαλε αναμένεται να αποτυπωθεί μέσα από τα τραπεζικά στοιχεία και τις κινήσεις των λογαριασμών της. Η ίδια προτίθεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να θέσει στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών τα σχετικά στοιχεία, ώστε να προσδιοριστεί το συνολικό ποσό που έδωσε και να διερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν γίνει γνωστά, οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ φέρονται να απευθύνονταν σε ανθρώπους με μεγάλη κοινωνική απήχηση, όπως καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες, influencers, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο. Στόχος, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες και τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ήταν όχι μόνο η οικονομική ενίσχυση, αλλά και η αξιοποίηση της δημόσιας παρουσίας τους για την προβολή των εράνων.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από όσα αποκαλύπτονται. Η ίδια φέρεται να συνειδητοποιεί ότι η εμπιστοσύνη που έδειξε και η διάθεσή της να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες που δοκιμάζονταν ενδέχεται να αξιοποιήθηκαν από τους ανθρώπους της ΜΚΟ για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. Μάλιστα σύμφωνα με το περιβάλλον της θα επικοινωνήσει με τις διωκτικές αρχές προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνα προσκομίζοντας σημαντικά στοιχεία αλλά και ποσά.
Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι και η προσωπική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η ίδια έχει γίνει μητέρα μέσα στον τελευταίο χρόνο. Οι συνεχείς αναφορές σε άρρωστα παιδιά, οι εκκλήσεις για άμεση βοήθεια και η επίκληση της αγωνίας των γονιών φαίνεται πως άγγιξαν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά της.
Αυτό που την έχει συγκλονίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι μόνο το ενδεχόμενο να χάθηκαν χρήματα που προσέφερε με καλή πίστη. Είναι κυρίως η σκέψη ότι η επιθυμία της να σταθεί δίπλα σε παιδιά που υποτίθεται ότι έδιναν μάχη για τη ζωή τους μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την προσέλκυση χρημάτων και την κινητοποίηση άλλων ανθρώπων.
Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται αποτυπώνουν μια επικοινωνία βασισμένη στη συναισθηματική φόρτιση, στην επίκληση της ανθρώπινης ευαισθησίας και στην επαναλαμβανόμενη ανάγκη για κινητοποίηση. Η διερεύνηση της υπόθεσης καλείται πλέον να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: ποια ποσά συγκεντρώθηκαν στο όνομα των παιδιών, πού κατέληξαν και σε ποιο βαθμό έφτασε τελικά η βοήθεια στους ανθρώπους για τους οποίους ζητούνταν.
Η ίδια τακτική εμφανίζεται και σε επόμενα μηνύματα. Υπάρχουν σύντομες ανταλλαγές ευχαριστιών και καρδιών, αποστολές συνδέσμων και νέες προτροπές για αναρτήσεις σχετικά με «τον μικρό μας φίλο». Η επικοινωνία διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την οργάνωση να επανέρχεται ζητώντας τη συνδρομή της.
Το περιεχόμενο των συνομιλιών δείχνει ότι δεν επρόκειτο για μία μεμονωμένη έκκληση, αλλά για επαναλαμβανόμενη επικοινωνία, με επίκεντρο παιδιά που παρουσιάζονταν ως ασθενείς και είχαν άμεση ανάγκη οικονομικής ή άλλης υποστήριξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία Ωραιοζηλη Κουτσουπιά δεν περιορίστηκε στην κοινοποίηση των εκκλήσεων. Φέρεται να προσέφερε και η ίδια χρηματικά ποσά από τον προσωπικό της λογαριασμό, πιστεύοντας ότι συνέβαλλε στην ανακούφιση οικογενειών που βρίσκονταν αντιμέτωπες με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.
Η οικονομική ενίσχυση και τα στοιχεία που αναμένεται να δοθούν στις Αρχές
Το ακριβές ύψος των χρημάτων που κατέβαλε αναμένεται να αποτυπωθεί μέσα από τα τραπεζικά στοιχεία και τις κινήσεις των λογαριασμών της. Η ίδια προτίθεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να θέσει στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών τα σχετικά στοιχεία, ώστε να προσδιοριστεί το συνολικό ποσό που έδωσε και να διερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έχουν γίνει γνωστά, οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ φέρονται να απευθύνονταν σε ανθρώπους με μεγάλη κοινωνική απήχηση, όπως καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες, influencers, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο. Στόχος, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες και τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ήταν όχι μόνο η οικονομική ενίσχυση, αλλά και η αξιοποίηση της δημόσιας παρουσίας τους για την προβολή των εράνων.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από όσα αποκαλύπτονται. Η ίδια φέρεται να συνειδητοποιεί ότι η εμπιστοσύνη που έδειξε και η διάθεσή της να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες που δοκιμάζονταν ενδέχεται να αξιοποιήθηκαν από τους ανθρώπους της ΜΚΟ για να εξυπηρετήσουν άλλους σκοπούς. Μάλιστα σύμφωνα με το περιβάλλον της θα επικοινωνήσει με τις διωκτικές αρχές προκειμένου να βοηθήσει στην έρευνα προσκομίζοντας σημαντικά στοιχεία αλλά και ποσά.
«Πάτησαν» στην ευαισθησία της
Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι και η προσωπική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η ίδια έχει γίνει μητέρα μέσα στον τελευταίο χρόνο. Οι συνεχείς αναφορές σε άρρωστα παιδιά, οι εκκλήσεις για άμεση βοήθεια και η επίκληση της αγωνίας των γονιών φαίνεται πως άγγιξαν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά της.
Αυτό που την έχει συγκλονίσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι μόνο το ενδεχόμενο να χάθηκαν χρήματα που προσέφερε με καλή πίστη. Είναι κυρίως η σκέψη ότι η επιθυμία της να σταθεί δίπλα σε παιδιά που υποτίθεται ότι έδιναν μάχη για τη ζωή τους μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την προσέλκυση χρημάτων και την κινητοποίηση άλλων ανθρώπων.
Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται αποτυπώνουν μια επικοινωνία βασισμένη στη συναισθηματική φόρτιση, στην επίκληση της ανθρώπινης ευαισθησίας και στην επαναλαμβανόμενη ανάγκη για κινητοποίηση. Η διερεύνηση της υπόθεσης καλείται πλέον να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: ποια ποσά συγκεντρώθηκαν στο όνομα των παιδιών, πού κατέληξαν και σε ποιο βαθμό έφτασε τελικά η βοήθεια στους ανθρώπους για τους οποίους ζητούνταν.
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