Τα μηνύματα της «Παιδικής Χαράς» στη Μαρία Ωραιοζήλη Κουτσουπιά: Οι εκκλήσεις για άρρωστα παιδιά, οι καταθέσεις και η κινητοποίηση μέσω των social media

Πώς τα μέλη της ΜΚΟ προσέγγιζαν ανθρώπους με κοινωνική και δημόσια επιρροή, επικαλούμενα την ανάγκη παιδιών που έδιναν μάχη με σοβαρές ασθένειες – Οι επανειλημμένες εκκλήσεις για αναρτήσεις, η αποστολή φωτογραφιών και εγγράφων και τα χρήματα που φέρεται να προσέφερε από τον προσωπικό της λογαριασμό η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ