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Μαρία Σάκκαρη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Νιώθω θλίψη και οργή, αλλά δεν πρέπει τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε
Μαρία Σάκκαρη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Νιώθω θλίψη και οργή, αλλά δεν πρέπει τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε
Η Ελληνίδα τενίστρια είχε ενισχύσει οικονομικά έρανο της οργάνωσης τον Αύγουστο - «Το πιο σκληρό είναι η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση», έγραψε στην ανάρτησή της
Θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη είχε πέσει η Μαρία Σάκκαρη η οποία πέρα από βαθύτατα πληγωμένη, δηλώνει πως νιώθει και οργή για την υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι η οργάνωση συγκέντρωνε χρήματα επικαλούμενη φιλανθρωπικές δράσεις, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων γνωστούς αθλητές και καλλιτέχνες, όμως τα χρήματα φέρονται να κατέληγαν σε άλλες δραστηριότητες, ακόμη και σε στοιχηματισμό.
Στην ίδια παγίδα έπεσε μεταξύ άλλων και η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να δίνει 8.000 ευρώ τον Αύγουστο σε μια δράση με πρόσχημα την βοήθεια ενός παιδιού που πάλευε με την επάρατη νόσο.
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας» καταλήγει η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη.
Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου.
Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.
Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.
Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή.
Στην ίδια παγίδα έπεσε μεταξύ άλλων και η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να δίνει 8.000 ευρώ τον Αύγουστο σε μια δράση με πρόσχημα την βοήθεια ενός παιδιού που πάλευε με την επάρατη νόσο.
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας» καταλήγει η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη.
Η ανάρτηση της Μαρίας ΣάκκαρηΔείτε τι έγραψε η Μαρία Σάκκαρη για την υπόθεση με τη ΜΚΟ
Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου.
Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.
Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.
Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή.
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