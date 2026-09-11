Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ τραγούδησε σε συναυλία του Jay-Z στο Παρίσι, δείτε βίντεο
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Τζάστιν Τίμπερλεϊκ Jay-Z

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ τραγούδησε σε συναυλία του Jay-Z στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής έκανε μία ακόμη εμφάνιση - έκπληξη και μαζί με τον ράπερ ερμήνευσαν το «Holy Grail» και το «Until the End of Time»

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ τραγούδησε σε συναυλία του Jay-Z στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία ακόμη εμφάνιση - έκπληξη έκανε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μετά τη συναυλία του Ντον Τόλιβερ στο Μαϊάμι, καθώς ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε σε live του Jay-Z στο Παρίσι.

Ο Jay-Z εμφανίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της περιοδείας του JAŸ-Z 30 Tour και ανέβασε μαζί του τον 45χρονο τραγουδιστή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα της ζωής του έχει σταματήσει τα live.

Οι δύο άντρες τραγούδησαν μαζί το «Holy Grail», ένα τραγούδι για το οποίο συνεργάστηκαν για το άλμπουμ του Jay-Z «Magna Carta Holy Grail» το 2013, ενώ ερμήνευσαν και το «Until the End of Time», το οποίο είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως ντουέτο του Τίμπερλεϊκ με τη Μπιγιονσέ.

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Η έκπληξη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στη συναυλία του Ντον Τόλιβερ

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρέθηκε σε live του Ντον Τόλιβερ στο Μαϊάμι, το οποίο παρακολουθούσε σε VIP κερκίδες, όταν ξαφνικά βρέθηκε πάνω στη σκηνή μαζί του, με τους δύο καλλιτέχνες να ερμηνεύουν την επιτυχία «Rock Your Body», που κυκλοφόρησε το 2002.

Σε βίντεο που ανέβασε ο 45χρονος έγραψε στη λεζάντα πως «ήθελε απλώς να παρακολουθήσει τη συναυλία από τα VIP», προτού εμφανιστεί μία κάρτα που γράφει: «Λίγες στιγμές αργότερα», με πλάνα από το ντουέτο του τραγουδιστή με τον ράπερ να παρουσιάζονται στην οθόνη.

Ιωάννα Μαρίνου
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