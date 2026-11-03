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Γιώργος Χρανιώτης: Είχα επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι, η θεραπεία με τα σκευάσματα μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ
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Γιώργος Χρανιώτης Κολωνάκι Ιατρείο

Γιώργος Χρανιώτης: Είχα επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι, η θεραπεία με τα σκευάσματα μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ

Το μετάνιωσα σε μια με δύο μέρες, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν απάντησα ξανά σε κανένα τηλέφωνο, ανέφερε ο ηθοποιός για την εμπειρία του από το συγκεκριμένο ιατρείο

Γιώργος Χρανιώτης: Είχα επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι, η θεραπεία με τα σκευάσματα μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ
Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ
Την επίσκεψή του στην κλινική στο Κολωνάκι που συνδέθηκε με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το ποσό που του ζητήθηκε για θεραπεία με σκευάσματα αποκάλυψε ο Γιώργος Χρανιώτης, αναφέροντας πως το κόστος ανερχόταν γύρω στα 400 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια βραδινής του εξόδου, ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Ο Γιώργος Χρανιώτης ανέφερε ότι είχε επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι στο παρελθόν, ακολουθώντας τη συμβουλή τους να προμηθευτεί ορισμένα σκευάσματα. Ωστόσο, σύντομα αποφάσισε να διακόψει την επικοινωνία με τους συγκεκριμένους γιατρούς, καθώς άρχισε να αμφιβάλλει για όσα του είχαν προταθεί.

Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός δήλωσε: «Με το που έφτασα στο ιατρείο και πλήρωσα την επίσκεψή μου και μετά δυστυχώς για μένα και για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο, στην κυρία αυτή, για να προμηθευτώ αυτά τα βάμματα. Το μετάνιωσα σε μια - δυο μέρες γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν απάντησα ξανά σε κανένα τηλέφωνο. Με πήραν τηλέφωνο και τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει και ότι ήταν εκτός budget μου, που ούτως ή άλλως ήταν εκτός budget μου. Η θεραπεία μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά, παράλογα, δεν θα πω παράνομα γιατί δεν ξέρω, αλλά παράλογα σκευάσματα, πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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