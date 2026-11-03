Γιώργος Χρανιώτης: Είχα επισκεφτεί την κλινική στο Κολωνάκι, η θεραπεία με τα σκευάσματα μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ

Το μετάνιωσα σε μια με δύο μέρες, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν απάντησα ξανά σε κανένα τηλέφωνο, ανέφερε ο ηθοποιός για την εμπειρία του από το συγκεκριμένο ιατρείο

